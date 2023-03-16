Por Joan Antoni Guerrero





Finalmente el trabajo ha sido seleccionado para que se lleve a cabo bajo el liderazgo del profesor Albert Sangrà, para quien la noticia representa una prueba de que «la universidad se consolida como centro de referencia internacional en cuanto a enseñanza en línea».



El proyecto, bajo el título «Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities» ('Mejorar la calidad del aprendizaje potenciado por tecnología en las universidades jordanas'), forma parte de una iniciativa europea basada en la política de la buena vecindad y que tiene por objetivo desarrollar colaboraciones con países cercanos a la UE, pero que no forman parte de ella, como son los de norte de África o el Próximo Oriente, ha explicado el profesor Sangrà. «Lo que persigue este proyecto –ha asegurado– es dar un marco para que instituciones jordanas desarrollen estándares en la enseñanza en línea para aplicar de forma mixta con el presencial».





Socios europeos



Del 10 al 12 de marzo se harán en Barcelona las primeras reuniones del proyecto que, con el apoyo institucional en Jordania, «tiene garantizado que saldrá adelante y se implementará» de aquí a tres años, ha subrayado Sangrà. Además de la UOC, que se encargará de la coordinación general, los otros socios europeos en esta iniciativa son la Universidad de Turku de Finlandia y la Universidad Marconi de Italia, además de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña y la Asociación Europea para la Calidad en Enseñanza Superior (ENQA).



En cuanto a los socios locales del proyecto, el trabajo se hará principalmente en la Universidad de Tecnología Princesa Sumaya de Jordania, donde se desarrollará buena parte del trabajo en cuanto a la «identificación de estándares»; pero además de esto, también expertos del equipo de coordinación europeo harán visitas de estudio y se desplazarán a Jordania para desarrollar cursos mixtos de enseñanza en línea y presencial en materias de economía e informática, ha explicado Albert Sangrà.





Reconocimiento en la UOC



El profesor de la UOC considera que el inicio de este proyecto significa «un reconocimiento» al trabajo de investigación que se ha hecho desde aquí y demuestra que de este ámbito «entendemos». «Hacemos una investigación que es conocida –ha añadido–, y nos dan una confianza para desarrollar este proyecto porque lo hacemos bien y somos referencia». Sangrà considera que contribuir al desarrollo de la enseñanza en línea de calidad en otros puntos del mundo no tiene que significar crearse una futura competencia. En este sentido, opina que «si queremos que nuestro modelo de calidad subsista, cuanto más gente lo siga y lo tenga como modelo de referencia, mejor».



El profesor destaca que este es un proyecto pionero, de los primeros que se hacen en cuanto a evolución y desarrollo de la enseñanza en línea en países del Oriente Medio. Y ha recordado que en lugares como los Emiratos Árabes «se están lanzando ahora a la inversión en educación en línea». Iniciar este proyecto en Jordania, ha añadido, comporta también «posicionarse por medio de la cooperación internacional» en este espacio y abrir «un altavoz» de la UOC hacia aquel conjunto de países.





La UOC acoge la reunión inicial del proyecto EQTeL





Precisamente, del 10 al 12 de marzo, la UOC acoge el kick-off meeting o reunión inicial del proyecto «Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities» ('Mejorar la calidad del aprendizaje potenciado por tecnología en las universidades jordanas') (EQTeL), liderado por el profesor Albert Sangrà, en el edificio Media-TIC de Barcelona.



La vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, Marta Aymerich; el director de Desarrollo Internacional, John Zvereff, y la directora del eLearn Center, Christine Appel, inaugurarán el encuentro.



Personalidades como el secretario general de la Asociación de Universidades Árabes, Sultan Abu Orabi, y el vicerrector de la Universidad de Jordania, participarán en la reunión.