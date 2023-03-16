La UOC estén el seu model d'ensenyament en línia a l'Orient Mitjà amb un projecte a JordàniaLa UOC, juntament amb altres universitats europees, liderarà durant tres anys un projecte que té el suport del Govern i institucions de Jordània per tal de desenvolupar estàndards de qualitat en iniciatives d'educació en línia que s'aplicaran en cursos mixtos d'educació presencial i a distància. La UOC va presentar el projecte a la convocatòria Tempus de la Comissió Europea a instàncies d'institucions jordanes que li ho van sol·licitar.
Per Joan Antoni Guerrero
Finalment el treball ha estat seleccionat perquè es porti a terme sota el lideratge del professor Albert Sangrà, per a qui la notícia representa una prova que «la universitat es consolida com a centre de referència internacional pel que fa a ensenyament en línia».
El projecte, sota el títol «Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities» ('Millorar la qualitat de l'aprenentatge potenciat per tecnologia a les universitats jordanes'), forma part d'una iniciativa europea basada en la política del bon veïnatge i que té per objectiu desenvolupar col·laboracions amb països propers a la UE, però que no en formen part, com són els del nord d'Àfrica o el Pròxim Orient, ha explicat el professor Sangrà. «El que persegueix aquest projecte –ha assegurat– és donar un marc perquè institucions jordanes desenvolupin estàndards en l'ensenyament en línia per a aplicar de manera mixta amb el presencial».
Socis europeus
Del 10 al 12 de març es faran a Barcelona les primeres reunions del projecte que, amb el suport institucional a Jordània, «té garantit que tirarà endavant i s'implementarà» d'aquí a tres anys, ha subratllat Sangrà. A banda de la UOC, que s'encarregarà de la coordinació general, els altres socis europeus en aquesta iniciativa són la Universitat de Turku de Finlàndia i la Universitat Marconi d'Itàlia, a més de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Associació Europea per a la Qualitat en Ensenyament Superior (ENQA).
Pel que fa als socis locals del projecte, el treball es farà principalment a la Universitat de Tecnologia Princesa Sumaya de Jordània, on es desenvoluparà bona part de la feina pel que fa a la «identificació d'estàndards»; però a banda d'això, també experts de l'equip de coordinació europeu faran visites d'estudi i es desplaçaran a Jordània per desenvolupar cursos mixtos d'ensenyament en línia i presencial en matèries d'economia i informàtica, ha explicat Albert Sangrà.
Reconeixement a la UOC
El professor de la UOC considera que l'inici d'aquest projecte significa «un reconeixement» a la feina de recerca que s'ha fet des d'aquí i demostra que sobre aquest àmbit «en sabem». «Fem una recerca que és coneguda –ha afegit–, i ens donen una confiança per a desenvolupar aquest projecte perquè ho fem bé i som referència». Sangrà considera que contribuir al desenvolupament de l'ensenyament en línia de qualitat en altres parts del món no ha de significar crear-se una futura competència. En aquest sentit, opina que «si volem que el nostre model de qualitat subsisteixi, com més gent el segueixi i el tingui com a model de referència, millor».
El professor destaca que aquest és un projecte pioner, dels primers que es fan pel que fa a evolució i desenvolupament de l'ensenyament en línia a països de l'Orient Mitjà. I ha recordat que a llocs com ara els Emirats Àrabs «s'estan llançant ara a la inversió en educació en línia». Iniciar aquest projecte a Jordània, ha afegit, comporta també «posicionar-se per mitjà de la cooperació internacional» en aquest espai i obrir «un altaveu» de la UOC cap a aquell conjunt de països.
La UOC acull la reunió inicial del projecte EQTeL
Precisament, del 10 al 12 de març, la UOC acull el kick-off meeting o reunió inicial del projecte «Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities» ('Millorar la qualitat de l'aprenentatge potenciat per tecnologia a les universitats jordanes') (EQTeL), liderat pel professor Albert Sangrà, a l'edifici Media-TIC de Barcelona.
La vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich; el director de Desenvolupament Internacional, John Zvereff, i la directora de l'eLearn Center, Christine Appel, inauguraran la trobada.
Personalitats com el secretari general de l'Associació d'Universitats Àrabs, Sultan Abu Orabi, i el vicerector de la Universitat de Jordània, participaran en la reunió.