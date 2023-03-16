20 años de la primera universidad en línea del mundo

La UOC surgió como una iniciativa del Gobierno de Cataluña para potenciar la oferta propia de enseñanzas universitarias a distancia. Nuestra institución fue pionera en el mundo en el uso de internet como herramienta de enseñanza, en una trayectoria ahora ya de veinte años, y ha sido y es referente en la eclosión y el desarrollo del aprendizaje virtual (e-learning), aprovechando los continuos adelantos tecnológicos. Precisamente «la tecnología nos permitió y sigue permitiéndonos ser rupturistas», como apunta el rector Josep A. Planell, «y hacer cosas que habían parecido imposibles»: «de repensar la enseñanza superior a distancia a repensar el aprendizaje de las profesiones que aún no existen».

Isaac Asimov, uno de los autores de ciencia ficción más importantes del siglo xx, no solo imaginó cómo sería el mundo del futuro sino que en una entrevista publicada en 1988 (años antes de la creación de la World Wide Web) imaginó el impacto de la tecnología en la educación.

«Ese futuro que él imaginaba, la UOC lo está haciendo realidad desde 1995». Por eso, con motivo del vigésimo aniversario de nuestra creación, hemos querido recordar sus palabras con un vídeo conmemorativo «que tiene toda la vigencia y proyección de futuro», apunta Planell.

Veinte años de trabajo

La UOC empezó su actividad en el curso 1995-1996, con 200 estudiantes de las titulaciones homologadas de Psicopedagogía y Empresariales que cursaban sus estudios en catalán. En este tiempo la Universitat Oberta de Catalunya ha crecido, y actualmente tiene casi 60.000 graduados de una comunidad universitaria de más 200.000 personas.

A lo largo de estos años la universidad ha ido aumentando y diversificando su oferta formativa, incluyendo estudios en español, inglés y francés. Ha mejorado y ha hecho evolucionar su modelo educativo, tomando al estudiante como centro de la actividad de aprendizaje. Se ha expandido progresivamente en el territorio catalán y español, con una extensa red territorial de sedes, y ha dado el salto al ámbito internacional, consolidando una sede en México como eje de expansión para el mercado latinoamericano. También cuenta con dos centros de investigación especializados en sociedad de la información y el conocimiento (IN3) y en e-learning (eLearn Center), de modo que se ha convertido en un referente internacional en estos dos ámbitos.

En la actualidad la UOC ha emprendido un proceso de desarrollo para dar respuesta a las nuevas necesidades de formación en distintos ámbitos de conocimiento. Un ejemplo es la apuesta de la universidad por ofrecer en línea unos estudios que hasta ahora solo podían concebirse como presenciales: el grado de Bellas Artes, un nuevo grado que tiene la intención de formar creadores en artes visuales que avancen al ritmo de la sociedad digital.