20 anys de la primera universitat en línia del món

20 anys de la primera universitat en línia del mónEl 29 de març de 1995 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el Projecte de llei de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya. Pocs dies després, el 6 d'abril, aquesta llei es publicava al DOGC i l'endemà entrava en vigor. Fa, doncs, vint anys que la UOC va començar la trajectòria com a primera universitat en línia del món.
La UOC va sorgir com una iniciativa del Govern de Catalunya per a potenciar l'oferta pròpia d'ensenyaments universitaris a distància. La nostra institució va ser pionera al món en l'ús d'internet com a eina d'ensenyament, en una trajectòria ara ja de vint anys, i ha estat i és referent en l'eclosió i el desenvolupament de l'aprenentatge virtual (e-learning), aprofitant els continus avenços tecnològics. Precisament «la tecnologia ens va permetre i ens continua permetent ser rupturistes», com apunta el rector Josep A. Planell, «i fer coses que havien semblat impossibles»: «de repensar l'ensenyament superior a distància a repensar l'aprenentatge de les professions que encara no existeixen».
Isaac Asimov, un dels autors de ciència-ficció més importants del segle xx, no solament va imaginar com seria el món del futur sinó que en una entrevista publicada el 1988 (anys abans de la creació del World Wide Web) va imaginar l'impacte de la tecnologia en l'educació.
«Aquest futur que ell imaginava, la UOC el va fent realitat des del 1995». Per això, amb motiu del vintè aniversari de la nostra creació, hem volgut recordar les seves paraules amb un vídeo commemoratiu «que té tota la vigència i projecció de futur», apunta Planell.
Vint anys de treball
La UOC va començar l'activitat el curs 1995-1996, amb 200 estudiants de les titulacions homologades de Psicopedagogia i Empresarials que cursaven els estudis en català. En aquest temps la Universitat Oberta de Catalunya ha crescut, i actualment té gairebé 60.000 graduats d'una comunitat universitària de més 200.000 persones.
Al llarg d'aquests anys la Universitat ha anat augmentant i diversificant l'oferta formativa, incloent-hi estudis en espanyol, anglès i francès. Ha millorat i ha fet evolucionar el seu model educatiu, prenent l'estudiant com a centre de l'activitat d'aprenentatge. S'ha expandit progressivament al territori català i espanyol, amb una extensa xarxa territorial de seus, i ha fet el salt a l'àmbit internacional, consolidant una seu a Mèxic com a eix d'expansió per al mercat llatinoamericà. També compta amb dos centres de recerca especialitzats en societat de la informació i el coneixement (IN3) i en e-learning (eLearn Center), de manera que s'ha convertit en un referent internacional en aquests dos àmbits.
Actualment la UOC ha endegat un procés de desenvolupament per donar resposta a les noves necessitats de formació en diferents àmbits de coneixement. Un exemple és l'aposta de la Universitat per oferir en línia uns estudis que fins ara només es podien concebre com a presencials: el grau de Belles Arts, un nou grau que té la intenció de formar creadors en arts visuals que avancin al ritme de la societat digital.