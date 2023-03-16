La UOC es la primera universidad a distancia del estado acreditada por los Emiratos Árabes

Para John Zvereff, director de Relaciones Internacionales de la UOC, «la acreditación es una buena noticia tanto en cuanto a la promoción de la UOC y de nuestros estudios en una nueva área geográfica, como son los países del Golfo y países árabes en general, como también en cuanto a seguir innovando y enriqueciendo la oferta formativa en línea en colaboración con centros de educación superior internacionales». En este sentido, la acreditación permitirá mayores sinergias en dos sentidos.

Por un lado, la UOC se beneficiará del Certificado de equivalencia (Certificate Equivalency), por el que se reconoce que los estudios en línea y el conjunto de programas formativos de la UOC cumplen los requisitos y estándares del Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de los EAU. De este modo se abre la puerta a promover la oferta propia de la UOC a estudiantes de los Emiratos interesados en cursar formación en línea en nuestra universidad.

Por otro lado, formar parte de la lista de universidades y centros superiores recomendados por el MOHESR permitirá en el plan académico un nivel de colaboración más importante con las instituciones y universidades de los EAU, como por ejemplo la creación de estudios y programas conjuntos.

La UOC colabora con universidades del Golfo Pérsico

El pasado noviembre, la UOC inició los trámites para solicitar esta acreditación con la intención de intensificar el marco de colaboración que actualmente varios estudios de la UOC llevan a cabo con universidades de los Emiratos Árabes. Por ejemplo, los Estudios de Economía y Empresa colaboran en algunos programas de máster con la Hamdan Bin Mohammed Smart University (HBMSU), la universidad en línea del Emirato de Dubái.

Con este reconocimiento institucional –el primero que recibe la UOC de un gobierno extranjero– las dos universidades, catalana y de Dubái, podrán avanzar en la oferta de nuevos másteres compartidos y líneas de colaboración en programas de doctorado e investigación que actualmente están en fase de diseño.

Según explica John Zvereff, «esta acreditación es la primera que recibimos de un gobierno extranjero; esto, y la confianza que nos da ser reconocidos como una universidad pionera con una oferta de calidad a lo largo de estos veinte años, nos anima a seguir trabajando y buscar alianzas institucionales para promover internacionalmente la oferta de estudios de la UOC».