La UOC és la primera universitat a distància a l'estat acreditada pels Emirats Àrabs

La UOC és la primera universitat a distància a l'estat acreditada pels Emirats ÀrabsLa UOC ha rebut l'acreditació que la inclou en la llista d'universitats i institucions d'ensenyament superior recomanades pel Ministeri d'Ensenyament Superior i Investigació Científica (MOHESR) del govern dels Emirats Àrabs Units (EAU). Aquest reconeixement és el primer que s'atorga a una universitat espanyola d'ensenyament a distància. Actualment, només algunes universitats presencials de l'Estat el tenen.
Per a John Zvereff, director de Relacions Internacionals de la UOC, «l'acreditació és una bona notícia tant pel que fa a la promoció de la UOC i dels nostres estudis en una àrea geogràfica nova, com són els països del Golf i països àrabs en general, com també pel que fa a continuar innovant i enriquint l'oferta formativa en línia en col·laboració amb centres d'ensenyament superior internacionals». En aquest sentit, l'acreditació permetrà més sinergies en dos sentits.
Per una banda, la UOC es beneficiarà del Certificat d'equivalència (Certificate Equivalency), amb el qual es reconeix que els estudis en línia i el conjunt de programes formatius de la UOC compleixen els requisits i estàndards del Ministeri d'Ensenyament Superior i Investigació Científica dels EAU. D'aquesta manera s'obre la porta a promoure l'oferta pròpia de la UOC a estudiants dels Emirats interessats a cursar formació en línia a la nostra universitat.
Per altra banda, formar part de la llista d'universitats i centres superiors recomanats pel MOHESR permetrà en el pla acadèmic un nivell de col·laboració més important amb les institucions i universitats dels EAU, com ara la creació d'estudis i programes conjunts.
La UOC col·labora amb universitats del Golf Pèrsic
El novembre passat, la UOC va començar els tràmits per a sol·licitar aquesta acreditació amb la intenció d'intensificar el marc de col·laboració que actualment diversos estudis de la UOC porten a terme amb universitats dels Emirats Àrabs. Per exemple, els Estudis d'Economia i Empresa col·laboren en alguns programes de màster amb la Hamdan Bin Mohammed Smart University (HBMSU), la universitat en línia de l'Emirat de Dubai.
Amb aquest reconeixement institucional –el primer que rep la UOC d'un govern estranger– les dues universitats, catalana i de Dubai, podran avançar en l'oferta de nous màsters compartits i línies de col·laboració en programes de doctorat i investigació que actualment estan en fase de disseny.
Segons explica John Zvereff, «aquesta acreditació és la primera que rebem d'un govern estranger; això, i la confiança que ens dóna ser reconeguts com una universitat pionera amb una oferta de qualitat al llarg d'aquests vint anys, ens anima a continuar treballant i buscar aliances institucionals per promoure internacionalment l'oferta d'estudis de la UOC».