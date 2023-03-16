La UOC gana la medalla de oro en los premios internacionales Learning Impact

El proyecto galardonado de la UOC es la herramienta Present@, un videoblog interactivo que permite subir y visualizar de forma fácil presentaciones en vídeo de gran formato. Su principal novedad respecto a otras herramientas es la posibilidad de comentar los vídeos tanto por parte de estudiantes como de profesores, estableciéndose diálogos con finalidades diversas, todo de forma integrada en un mismo espacio e integrado en el campus. En la versión 2.0, además, los comentarios se pueden introducir directamente dentro de los vídeos en formato texto, imagen o enlace, entre otros.

Uno de los impulsores del proyecto, Antoni Pérez, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, explica que «Present@ permite la inclusión del vídeo como herramienta de trabajo en la UOC y consumirlo de manera totalmente diferente, es decir, no de manera pasiva sino interactuando». Para Pérez este galardón «representa un importante reconocimiento a la manera de hacer en un proyecto en el que, de una manera u otra, han participado buena parte de los profesores y desarrolladores de la Universidad».

Cinco medallas de los Premios Learning Impact

Con esta medalla ya son cinco los premios al Impacto en el Aprendizaje desde 2008. Los otros proyectos de la UOC galardonados hasta ahora son:

SpeakApps (medalla de plata, 2014): un innovador portal para aprender idiomas liderado, en el marco de un proyecto europeo, por la UOC juntamente con la Universidad de Groningen (Holanda), la Universidad de la Ciudad de Dublín (Irlanda), la Universidad de Jyväskylä (Finlandia) y la Universidad Jagiellónica (Polonia).

'iUOC: Enhanced Mobile Learning at UOC' (medalla de bronce, 2011): iniciativa que tiene como objetivo llevar el campus virtual de la UOC a nuevos escenarios portátiles e interactivos como ahora el iPad.

Mi UOC (premio Leadership, 2009): el campus virtual de la UOC.

My Way (medalla de oro, 2008): proyecto que permite transformar contenidos a medida y en diversos formatos.

El IMS Global Learning Consortium

El IMS Global Learning Consortium, con sede en el estado norteamericano de Florida, está formado por grandes empresas e instituciones como IBM, Samsung, la Universidad de Cambridge, la Universidad de California, la Open University de Japón o el departamento de Educación de Australia, entre otros muchos organismos. La UOC también es miembro y, a través del eLearn Center, participa impulsando el uso de los estándares educativos, aportando desarrollos de referencia y contribuyendo a su mejora a partir de su experiencia.