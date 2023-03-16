La UOC guanya la medalla d'or en els premis internacionals Learning Impact

La UOC guanya la medalla d'or en els premis internacionals Learning ImpactLa UOC ha estat guardonada aquest dijous a Atlanta (EUA) amb la medalla d'or dels premis Learning Impact. Aquest premi és un prestigiós reconeixement internacional atorgat per l'IMS Global Learning Consortium, una entitat sense ànim de lucre que fomenta l'ús de les tecnologies d'aprenentatge en l'educació superior. El veredicte d'aquest premi, juntament amb el de les medalles de platí, bronze i plata, s'ha donat a conèixer en el marc del congrés que organitza aquesta institució cada any.
El projecte guardonat de la UOC és l'eina Present@, un videoblog interactiu que permet pujar i visualitzar de forma fàcil presentacions en vídeo de gran format. La seva principal novetat respecte a altres eines és la possibilitat de comentar els vídeos tant per part d'estudiants com de professors, establint-se diàlegs amb finalitats diverses, tot de forma integrada en un mateix espai i integrat en el campus. En la versió 2.0, a més, els comentaris es poden introduir directament dins els vídeos en format text, imatge, enllaç, entre altres.
Un dels impulsors del projecte, Antoni Pérez, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, explica que «Present@ permet la inclusió del vídeo com a eina de treball a la UOC i consumir-lo de manera totalment diferent, és a dir, no de manera passiva sinó interactuant». Per a Pérez, el guardó «representa un important reconeixement a la manera de fer en un projecte en el qual, d'una manera o una altra, han participat bona part dels professors i desenvolupadors de la Universitat».
Cinc medalles dels Premis Learning Impact
Amb aquesta medalla ja són cinc els premis a l'Impacte en l'Aprenentatge des de 2008. Els altres projectes guardonats de la UOC fins ara són:
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SpeakApps (medalla de plata, 2014): un innovador portal per a aprendre idiomes liderat, en el marc d'un projecte europeu, per la UOC juntament amb la Universitat de Groningen (Holanda), la Universitat de la Ciutat de Dublín (Irlanda), la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia) i la Universitat dels Jagellons (Polònia).
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'iUOC: Enhanced Mobile Learning at UOC' (medalla de bronze, 2011): iniciativa que té com a objectiu portar el campus virtual de la UOC a nous escenaris portàtils i interactius com ara l'iPad.
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La meva UOC (premi Leadership, 2009): el campus virtual de la UOC.
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My Way (medalla d'or, 2008): projecte que permet transformar continguts a mida i en diversos formats.
L'IMS Global Learning Consortium
L'IMS Global Learning Consortium, amb seu a l'estat nord-americà de Florida, és format per grans empreses i institucions com IBM, Samsung, la Universitat de Cambridge, la Universitat de Califòrnia, l'Open University del Japó o el departament d'Educació d'Austràlia, entre molts altres organismes. La UOC també n'és membre i, a través de l'eLearn Center, hi participa impulsant l'ús dels estàndards educatius, aportant desenvolupaments de referència i contribuint a la seva millora a partir de la seva experiència.