Pere Vallès releva a Andreu Mas-Colell como presidente del Patronato de la UOC

Se completa, así, el proceso puesto en marcha a principios de 2014 para constituir un Patronato nuevo formado mayoritariamente por patrones privados. Durante este proceso ha habido que modificar los Estatutos de la UOC para adaptarlos a lo que se establece en el artículo 144 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.



La constitución del nuevo Patronato permite a la UOC recuperar parte de la autonomía de gestión que había perdido los últimos años por el hecho de ser considerada una fundación que formaba parte del sector público. Esto hará que a partir de ahora la UOC tenga más flexibilidad y más margen de maniobra para afrontar, entre otros retos, los que se plantean en el Plan estratégico y las políticas que de él se deriven, siempre de acuerdo con el contexto económico y garantizando la sostenibilidad global de la institución.





Director y consejero delegado de la empresa referente en votación electrónica



Pere Vallès es licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad de Barcelona y tiene un MBA (suma cum laude) por la Universidad de Indiana. Se incorporó a Scytl en 2004 después de haber llevado a cabo la mayor parte de su carrera profesional en los Estados Unidos. Scytl nació como una empresa derivada (spin-off) de un grupo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y actualmente es la empresa tecnológica líder en el mercado de la modernización electoral. Scytl gestionó las últimas elecciones en los Estados Unidos mediante el voto por internet.



Antes de Scytl, Pere Vallès fue vicepresidente y director financiero de GlobalNet, empresa norteamericana de telecomunicaciones cotizada en el NASDAQ. Previamente había trabajado en el grupo de Fusiones y Adquisiciones de KPMG en Los Angeles y Miami.





Patronato de la UOC



El Patronato es el máximo órgano de representación, gobierno y administración de la UOC, según los Estatutos de la FUOC. Delega algunas de sus funciones en la Comisión Permanente, que es el órgano permanente de administración y gestión de la UOC. Además, es asistido por el Consejo Asesor, órgano consultivo.



Está formado por once patrones (seis privados y cinco públicos). Concretamente:

Tres patrones en representación de las entidades siguientes: Josep Vilarasau, representante de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro; Miquel Valls, representante de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona; Joandomènec Ros, representante del Institut d'Estudis Catalans.



Tres patrones designados entre personas físicas o jurídicas , de relevancia en los ámbitos social, cultural, científico o profesional, que no pertenezcan al sector público: Pere Vallès, director y consejero delegado de Scytl; Helena Guardans, presidenta ejecutiva de Sellbytel Group Spain; Josep M. Coronas, de Coronas y Abogados.

, de relevancia en los ámbitos social, cultural, científico o profesional, que no pertenezcan al sector público:

Cinco patrones designados por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña: Andreu Mas-Colell, consejero de Economía y Conocimiento; Irene Rigau, consejera de Enseñanza; Antoni Castellano, secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat; Lluís Jofre, director general de Universidades e Investigación de la Generalitat; Jordi Puigneró, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat.

de la Generalitat de Cataluña:

El secretario general de la UOC, Carles Cortada, hace de secretario, y también asisten a las reuniones, con voz pero sin voto, el rector (Josep A. Planell) y el gerente y director general de la UOC (Antoni Cahner).