Pere Vallès relleva Andreu Mas-Colell com a president del Patronat de la UOC

Pere Vallès relleva Andreu Mas-Colell com a president del Patronat de la UOCPere Vallès, director i conseller delegat de Scytl, ha estat escollit per unanimitat nou president del Patronat de la UOC. Substitueix en el càrrec el conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que ocupava el càrrec des del desembre del 2010. Ara fa un any, Vallès ja va ser escollit membre de la Comissió Permanent, càrrec que ha exercit fins ara. És patró de la UOC des de la primavera del 2011 i va ser el padrí de la promoció de graduats de la UOC del curs 2013-2014.
Es completa, així, el procés engegat a principi del 2014 per a constituir un Patronat nou format majoritàriament per patrons privats. Durant aquest procés ha calgut modificar els Estatuts de la UOC per a adaptar-los al que s'estableix en l'article 144 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
La constitució del nou Patronat permet a la Universitat recuperar part de l'autonomia de gestió que havia perdut els darrers anys pel fet de ser considerada una fundació que formava part del sector públic. Això farà que a partir d'ara la UOC tingui més flexibilitat i més marge de maniobra per a afrontar, entre altres reptes, els que es plantegen en el Pla estratègic i les polítiques que se'n derivin, sempre d'acord amb el context econòmic i garantint la sostenibilitat global de la institució.
Director i conseller delegat de l'empresa referent en votació electrònica
Pere Vallès és llicenciat en Ciències Econòmiques i Dret per la Universitat de Barcelona i té un MBA (summa cum laude) per la Universitat d'Indiana. Es va incorporar a Scytl el 2004 després d'haver dut a terme la major part de la seva carrera professional als Estats Units. Scytl va néixer com una empresa derivada (spin-off) d'un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i actualment és l'empresa tecnològica líder en el mercat de la modernització electoral. Scytl va gestionar les darreres eleccions als Estats Units mitjançant el vot per internet.
Abans de Scytl, Pere Vallès va ser vicepresident i director financer de GlobalNet, empresa nord-americana de telecomunicacions cotitzada en el NASDAQ. Prèviament havia treballat en el grup de Fusions i Adquisicions de KPMG a Los Angeles i Miami.
Patronat de la UOC
El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la UOC, segons els Estatuts de la FUOC. Delega algunes de les seves funcions en la Comissió Permanent, que és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la UOC. A més, és assistit pel Consell Assessor, òrgan consultiu.
És format per onze patrons (sis de privats i cinc de públics). Concretament:
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Tres patrons en representació de les entitats següents:
- Josep Vilarasau, representant de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi;
- Miquel Valls, representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona;
- Joandomènec Ros, representant de l'Institut d'Estudis Catalans.
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Tres patrons designats entre persones físiques o jurídiques, de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o professional, que no pertanyen al sector públic:
- Pere Vallès, director i conseller delegat de Scytl;
- Helena Guardans, presidenta executiva de Sellbytel Group Spain;
- Josep M. Coronas, de Coronas i Advocats.
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Cinc patrons designats pel Govern de la Generalitat de Catalunya:
- Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement;
- Irene Rigau, consellera d'Ensenyament;
- Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat;
- Lluís Jofre, director general d'Universitats i Recerca de la Generalitat;
- Jordi Puigneró, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat.
El secretari general de la UOC, Carles Cortada, fa de secretari, i també assisteixen a les reunions, amb veu però sense vot, el rector (Josep A. Planell) i el gerent i director general de la UOC (Antoni Cahner).