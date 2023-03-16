Nueve de cada diez estudiantes recomendarían la UOC

Este estudio revela también que la experiencia laboral que tienen los encuestados de la UOC está muy por encima de la media europea y estatal, una muestra más del peculiar perfil de estudiante de la universidad virtual. Según los datos, el 82,4 % de los encuestados de la UOC tienen una experiencia laboral que tiene que ver con los estudios que realizan, mientras que la media estatal y europea se mantiene por debajo del 60 %. También los estudiantes que cursan titulaciones no relacionadas con su experiencia laboral superan con creces la media europea y estatal y se sitúan en un 86,8 %, frente al 60 % de la media.

En cuanto a la valoración de la universidad, lo que más puntúan los encuestados de la UOC es el servicio y asesoramiento, seguido del profesorado, la relevancia práctica de los cursos, la calidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica y las actividades para los estudiantes.

Sobre el rendimiento universitario hay una serie de indicadores a los que los encuestados dan mucha importancia y un alto grado de satisfacción, como son la competencia profesional, la competencia didáctica, la motivación y predisposición para ayudar, la relevancia práctica de los contenidos de la titulación y la disponibilidad. También hay una serie de indicadores en que el grado de satisfacción supera con creces la importancia que se les da, como son por ejemplo la respuesta rápida a las preguntas, la variedad de la oferta de lectura y actualizada, la disponibilidad de espacios con ordenadores, los horarios de apertura o la política de la universidad, entre otras.