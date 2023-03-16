Nueve de cada diez estudiantes recomendarían la UOC

Nueve de cada diez estudiantes recomendarían la UOCCasi un 94 % de estudiantes de la UOC recomendarían a otras personas estudiar en esta universidad, según la encuesta europea del estudio Trendence Graduate Barometer 2015 que publica el Trendence Institut GmbH. Esta encuesta realizada a 2.700 personas que estudian en la UOC también indica otros datos, como por ejemplo que el 68,2 % de estos encuestados considera que sus estudios los prepararán perfectamente para la vida profesional, casi el doble de la media del Estado español (38,4 %) o de la media europea (42,9 %).
Este estudio revela también que la experiencia laboral que tienen los encuestados de la UOC está muy por encima de la media europea y estatal, una muestra más del peculiar perfil de estudiante de la universidad virtual. Según los datos, el 82,4 % de los encuestados de la UOC tienen una experiencia laboral que tiene que ver con los estudios que realizan, mientras que la media estatal y europea se mantiene por debajo del 60 %. También los estudiantes que cursan titulaciones no relacionadas con su experiencia laboral superan con creces la media europea y estatal y se sitúan en un 86,8 %, frente al 60 % de la media.
En cuanto a la valoración de la universidad, lo que más puntúan los encuestados de la UOC es el servicio y asesoramiento, seguido del profesorado, la relevancia práctica de los cursos, la calidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica y las actividades para los estudiantes.
Sobre el rendimiento universitario hay una serie de indicadores a los que los encuestados dan mucha importancia y un alto grado de satisfacción, como son la competencia profesional, la competencia didáctica, la motivación y predisposición para ayudar, la relevancia práctica de los contenidos de la titulación y la disponibilidad. También hay una serie de indicadores en que el grado de satisfacción supera con creces la importancia que se les da, como son por ejemplo la respuesta rápida a las preguntas, la variedad de la oferta de lectura y actualizada, la disponibilidad de espacios con ordenadores, los horarios de apertura o la política de la universidad, entre otras.