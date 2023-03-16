Marta Aymerich, nombrada miembro del Science 2.0/Open Science Expert Group de la EUA

La vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, Marta Aymerich, ha sido nombrada miembro del Expert Group on Science 2.0/Open Science de la Asociación Europea de Universidades (European University Association, EUA).



El grupo lo creó el Consejo de la EUA en enero de este año con el propósito de extender la labor del grupo de trabajo sobre acceso abierto, creado en 2007 como resultado de la demanda de las universidades que forman parte de la organización, para que actuara de forma independiente en el debate sobre el acceso abierto a las publicaciones científicas. Este grupo de trabajo propuso una serie de recomendaciones que fueron adoptadas por el Consejo de la EUA en 2008. En 2012, en el contexto del Memorandum of Understanding, firmado entre la EUA y la Comisión Europea, se creó una sección de apoyo (task force) sobre acceso abierto, integrada por expertos representantes de tres agrupaciones nacionales de rectores con el objetivo de controlar los progresos en este ámbito.