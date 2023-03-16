La UOC gradúa a 5.200 personas preparadas para cubrir las necesidades del mercado laboral en el ámbito de las TIC

Gestores de comunidades (community managers), técnicos de administración electrónica, analistas de macrodatos (big data) y técnicos en SEO son solo algunas de los cientos de nuevas profesiones surgidas con las TIC. Ampliamos alguna.





Gestores de comunidades y gestores de contenidos



«Ante la demanda de nuevas salidas profesionales en el mundo de la comunicación, decidí estudiar y formarme en nuevas competencias y habilidades para afrontar los nuevos retos laborales. La formación de la UOC me ha permitido adquirir nuevos conocimientos y reorientar mi actividad profesional. Tras un intenso pero gratificante curso académico, he empezado a colaborar con pequeñas empresas locales que quieren tener presencia en las redes sociales pero que no tienen suficiente presupuesto para incorporar a un gestor de comunidades en plantilla. El paso por la UOC ha favorecido un giro profesional en un sector emergente.» Este es el testimonio de Sílvia Porta, graduada del posgrado de Social media content: community manager y content curation de la UOC.



Una de las profesoras responsables de este posgrado, Sandra Sanz, define el gestor de comunidades como «un gestor de comunidades en línea, que adopta una posición intermedia entre la empresa y los consumidores. Una especie de mediador digital que transforma la relación empresa-consumidor-empresa haciendo de intermediario entre las partes».



Sin dejar el ámbito de la comunicación, encontramos también el gestor de contenidos. «Profesionales, internos o externos, especialmente implicados en el conocimiento, que asesoran sobre la información más relevante del sector. Una especie de intermediario crítico del conocimiento, que busca, selecciona, caracteriza y difunde de manera continua lo más relevante de su ámbito de especialización », explica Sanz.





Técnicos de administración electrónica



Las TIC también han posibilitado la aparición de nuevos trabajos en el sector del derecho. Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la UOC, habla de uno de ellos: «La administración electrónica genera la necesidad de profesionales con una formación interdisciplinaria (técnica, jurídica y organizativa) que puedan dar respuesta de una forma integral a las demandas que generan los proyectos digitales que impulsan las administraciones públicas. El objetivo es difundir información, canalizar la participación ciudadana en las administraciones públicas, facilitar la presencia de las administraciones en las redes sociales y gestionar los procedimientos administrativos con medios electrónicos».



Es ejemplo de ello la graduada Lali Badrena, técnica de administración electrónica en el Ayuntamiento de El Masnou. Ella misma explica que es un puesto de nueva creación, «dado que la normativa está avanzando a pasos agigantados para lograr una administración accesible para todo el mundo, las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana». Atribuye a la formación que ha cursado en la UOC el mérito de haber conseguido este trabajo: «El hecho de estar cursando la licenciatura de Derecho en la UOC ha sido determinante en mi proyección profesional dentro del Ayuntamiento, porque es una plaza que, aparte de ser de carácter muy técnico, tiene una vertiente jurídica muy importante. Por lo tanto, creo firmemente que la formación en la UOC ha sido clave para ocupar la plaza», concluye la recién graduada.





Gestores de macrodatos



El uso y la gestión de la información de la empresa y de su entorno para mejorar la toma de decisiones, la llamada «inteligencia empresarial» (business intelligence), es el ámbito de mayor actualidad y crecimiento, tanto en la gestión de empresas como en el desarrollo de las tecnologías de la información. Las organizaciones necesitan incorporar y desarrollar profesionales formados en este tipo de instrumentos: analistas de datos, jefes de proyecto, constructores de soluciones técnicas y proveedores de servicios de información, conocimiento e inteligencia competitiva.





Especialista en medios digitales (digital media)



El consumo de productos digitales no deja de crecer. La sociedad quiere consumir aplicaciones interactivas, con un diseño adaptable, sin limitaciones en el tipo de contenido multimedia y, sobre todo, atractivas y con un nivel de experiencia de usuario elevado.



Precisamente, la recién graduada del máster universitario de Aplicaciones multimedia María Fernández ha recibido un premio de 3.000 euros por My wee app, una aplicación para teléfonos móviles con tecnología Android que ha desarrollado para acompañar a los padres en la crianza de los bebés. Fernández desarrolla el web de una multinacional.





Los nuevos profesionales de la mSalud



Los avances tecnológicos han revolucionado también la práctica clínica y asistencial, «desde la prevención hasta el diagnóstico, pasando por el seguimiento y la gestión de las enfermedades», explica Francesc Saigí, director del máster universitario de Telemedicina.



Saigí reclama, asimismo, la «colaboración multidisciplinaria y conjunta entre profesionales de la salud y científicos médicos, e ingenieros y científicos de la computación». Este dominio interdisciplinario hará posible «la próxima generación de profesionales versátiles e investigadores afines al lenguaje, los métodos, las necesidades y los retos de cada disciplina».





UOC Alumni Madrid, coordinado por una gestora cultural 2.0



Ana Pérez, coordinadora de la comunidad de graduados de la UOC en Madrid, trabaja en una de esas nuevas profesiones. «La UOC me ha enseñado una metodología de trabajo que se ajusta perfectamente a la demanda de los nuevos modelos de negocio del ecosistema startup: trabajar por proyectos y por objetivos, de forma deslocalizada; capacidad de análisis crítico y adaptación rápida a los cambios; capacidad de curación de contenidos online, tanto para encontrar la información más oportuna como las herramientas TIC para desarrollar mi trabajo y seguir aprendiendo de forma autónoma».



Pérez escogió la UOC para formarse en Administración y Dirección de Empresas y cursar el máster de Gestión Cultural, con la especialización en Interpretación del Patrimonio y tecnologías digitales aplicadas a la comunicación. «Estudiando en la UOC descubrí mi autentica pasión, el Social Media Marketing, y es a eso a lo que me dedico actualmente en diversas startups relacionadas con el turismo, la cultura y la gastronomía».





Psicopedagogía y ADE acogen el mayor volumen de graduados



De los 5.200 graduados de la UOC del curso 2014-2015, casi 4.000 han cursado titulaciones oficiales en catalán, más de 650 en español y más de 630 han terminado alguno de los títulos propios que ofrece la UOC.



Los grados oficiales y en catalán con más graduados son Administración y Dirección de Empresas (312), Derecho (165), Psicología (160) y Educación Social (104).



En cuanto a las licenciaturas y segundos ciclos ya extinguidos, el de más éxito es Psicopedagogía (429), seguido de Ciencias Empresariales (230), Administración y Dirección de Empresas (157), Derecho (138) y Publicidad y Relaciones Públicas (118).



En cuanto a los másteres universitarios, el que tiene más graduados es Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje (196), y le siguen Prevención de riesgos laborales (99) y Educación y TIC (e-learning) (94).



Los nuevos Alumni han celebrado su graduación este sábado 28 de noviembre en los Teatros del Canal de Madrid. Y han contado con la directora de Google Campus Madrid, Sofía Benjumea, como madrina de su promoción..



Los 5.200 nuevos graduados incrementan hasta 58.094 los Alumni de la UOC.