La UOC gradua 5.200 persones preparades per a cobrir les necessitats del mercat laboral en l'àmbit de les TIC

La UOC gradua 5.200 persones preparades per a cobrir les necessitats del mercat laboral en l'àmbit de les TICLa Unió Europea constata que d'ara al 2020 es crearan 900.000 llocs de treball vinculats amb les TIC que no es podran cobrir per falta de formació. Segons alerta la patronal tecnològica AMETIC, es busquen perfils professionals que no es troben. En aquest context, la UOC reivindica el rol de la universitat com a motor de creixement econòmic tot oferint precisament oferta formativa adaptada a les necessitats reals del mercat laboral i preparant professionals competents. Enguany la UOC gradua 5.200 persones més, preparades per a cobrir les necessitats del mercat laboral en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).
Gestors de comunitats (community managers), tècnics d'administració electrònica, analistes de dades massives (big data) i tècnics en SEO són només algunes dels centenars de noves professions sorgides amb les TIC. Ampliem-ne alguna.
Gestors de comunitats i curadors de continguts
«Davant la demanda de noves sortides professionals en el món de la comunicació, vaig decidir estudiar i formar-me en noves competències i habilitats per a afrontar els nous reptes laborals. La formació de la UOC m'ha permès adquirir nous coneixements i reorientar la meva activitat professional. Després d'un intens però gratificant curs acadèmic, he començat a col·laborar amb petites empreses locals que volen tenir presència a les xarxes socials però que no tenen suficient pressupost per a incorporar un gestor de comunitats en plantilla. El pas per la UOC ha afavorit un gir professional en un sector emergent.» Aquest és el testimoni de Sílvia Porta, graduada del postgrau de Social media content: community manager i content curation de la UOC.
Una de les professores responsables d'aquest postgrau, Sandra Sanz, defineix el gestor de comunitats com «un gestor de comunitats en línia, que adopta una posició intermèdia entre l'empresa i els consumidors. Una mena de mediador digital que transforma la relació empresa-consumidor-empresa fent d'intermediari entre les parts».
Sense deixar l'àmbit de la comunicació, trobem també el curador de continguts. «Professionals, interns o externs, especialment implicats en el coneixement, que assessoren sobre la informació més rellevant del sector. Una mena d'intermediari crític del coneixement, que busca, selecciona, caracteritza i difon de manera contínua el més rellevant del seu àmbit d'especialització», explica Sanz.
Tècnics d'administració electrònica
Les TIC també han fet néixer noves feines en el sector del dret. Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret Administratiu de la UOC, parla d'una d'elles: «L'administració electrònica genera la necessitat de professionals amb una formació interdisciplinària (tècnica, jurídica i organitzativa) que puguin donar resposta d'una manera integral a les demandes que generen els projectes digitals que impulsen les administracions públiques. L'objectiu és difondre informació, canalitzar la participació ciutadana a les administracions públiques, facilitar la presència de les administracions a les xarxes socials i gestionar els procediments administratius amb mitjans electrònics».
N'és exemple la graduada Lali Badrena, tècnica d'administració electrònica a l'Ajuntament del Masnou. Ella mateixa explica que és un lloc de nova creació, «atès que la normativa està avançant a passos de gegant per a aconseguir una administració accessible per a tothom, les vint-i-quatre hores del dia i els set dies de la setmana». Atribueix a la formació que ha cursat a la UOC el mèrit d'haver aconseguit aquesta feina: «El fet d'estar cursant la llicenciatura de Dret a la UOC ha estat determinant en la meva projecció professional dins l'Ajuntament, perquè és una plaça que, a banda de ser de caràcter molt tècnic, té un vessant jurídic molt important. Per tant, crec fermament que la formació a la UOC ha estat clau per a ocupar la plaça», conclou l'acabada de graduar.
Gestors de dades massives
L'ús i la gestió de la informació de l'empresa i del seu entorn per a millorar la presa de decisions, l'anomenada «intel·ligència empresarial» (business intelligence), és l'àmbit de més actualitat i creixement, tant en la gestió d'empreses com en el desenvolupament de les tecnologies de la informació. Les organitzacions necessiten incorporar i desenvolupar professionals formats en aquest tipus d'instruments: analistes de dades, caps de projecte, constructors de solucions tècniques i proveïdors de serveis d'informació, coneixement i intel·ligència competitiva.
Especialista en mitjans digitals (digital media)
El consum de productes digitals no deixa de créixer. La societat vol consumir aplicacions interactives, amb un disseny adaptable, sense limitacions en el tipus de contingut multimèdia i, sobretot, atractives i amb un nivell d'experiència d'usuari elevat.
Precisament, l'acabada de graduar del màster universitari d'Aplicacions multimèdia María Fernández ha rebut un premi de 3.000 euros per My wee app, una aplicació per a telèfons mòbils amb tecnologia Android que ha desenvolupat per a acompanyar els pares en la criança dels nadons. Fernández desenvolupa el web d'una multinacional.
Els nous professionals de la mSalut
Els avenços tecnològics han revolucionat també la pràctica clínica i assistencial, «des de la prevenció fins al diagnòstic, passant pel seguiment i la gestió de les malalties», explica Francesc Saigí, director del màster universitari de Telemedicina.
Saigí reclama, així mateix, la «col·laboració multidisciplinària i conjunta entre professionals de la salut i científics metges, i enginyers i científics de la computació». Aquest domini interdisciplinari farà possible «la propera generació de professionals versàtils i investigadors afins al llenguatge, els mètodes, les necessitats i els reptes de cada disciplina».
Psicopedagogia i ADE acullen el volum més gran de graduats
Dels 5.200 graduats de la UOC del curs 2014-2015, gairebé 4.000 han cursat titulacions oficials en català, més de 650 en espanyol i més de 630 han acabat algun dels títols propis que ofereix la UOC.
Els graus oficials i en català amb més graduats són Administració i Direcció d'Empreses (312), Dret (165), Psicologia (160) i Educació Social (104).
Pel que fa a les llicenciatures i segons cicles ja existingits, el de més èxit és Psicopedagogia (429), seguit de Ciències Empresarials (230), Administració i Direcció d'Empreses (157), Dret (138) i Publicitat i Relacions Públiques (118).
Quant als màsters universitaris, el que té més graduats és Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (196), i el segueixen Prevenció de riscos laborals (99) i Educació i TIC (e-learning) (94).
Els nous graduats estan convidats als actes de graduació que la UOC ha dut a terme a L'Auditori de Barcelona aquest dissabte 14 i el que se celebrarà als Teatros del Canal de Madrid el pròxim 28 de novembre.
Els 5.200 nous graduats incrementen fins a 58.094 els Alumni de la UOC.