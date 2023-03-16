La UOC se moviliza por el derecho a la alimentación

La mala alimentación y la desnutrición son un obstáculo para el desarrollo de las personas. En este sentido, la UOC se ha propuesto actuar para que todo el mundo, especialmente la población más vulnerable de nuestro entorno, pueda acceder a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Con este fin, durante la última semana de noviembre los expertos y expertas de la casa pondrán su conocimiento académico en el ámbito de la nutrición y de la alimentación al alcance de la comunidad.

La UOC, que trabaja estrechamente con la FAO , ha preparado un programa de sensibilización que incluye: