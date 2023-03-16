La UOC se moviliza por el derecho a la alimentación

La UOC se moviliza por el derecho a la alimentaciónDel 23 de noviembre al 1 de diciembre, la UOC llevará a cabo una serie de iniciativas enfocadas a concienciar a la comunidad universitaria sobre el derecho universal a la alimentación, el no derroche de la comida, la mejora de la nutrición y la seguridad alimentaria. La Semana por el Derecho a la Alimentación se alinea con uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, «Hambre cero», que persigue poner fin al hambre en el mundo.
La mala alimentación y la desnutrición son un obstáculo para el desarrollo de las personas. En este sentido, la UOC se ha propuesto actuar para que todo el mundo, especialmente la población más vulnerable de nuestro entorno, pueda acceder a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Con este fin, durante la última semana de noviembre los expertos y expertas de la casa pondrán su conocimiento académico en el ámbito de la nutrición y de la alimentación al alcance de la comunidad.
La UOC, que trabaja estrechamente con la FAO, ha preparado un programa de sensibilización que incluye:
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la colaboración con el Gran Recapte d'Aliments mediante la disposición de puntos de recogida de alimentos en las sedes de la universidad y el llamamiento a voluntarios y voluntarias;
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el anuncio de una serie de compromisos institucionales en torno a la alimentación sostenible y el no derroche de la comida en la universidad, y
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la participación en el #GivingTuesday, el 1 de diciembre, un día celebrado en todo el mundo, en que la UOC ofrecerá consejos y buenas prácticas en las redes sociales para luchar contra el derroche alimentario con la etiqueta #Right2foodUOC.