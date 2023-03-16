La UOC ofrece acceso a Filmin para los estudiantes de comunicación

La iniciativa ha sido posible gracias a que Filmin es un socio de la UOC y ambas entidades han elaborado el posgrado de Distribución audiovisual VOD: y nuevos modelos de negocio. Por otra parte, desde los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación se ha conseguido ofrecer este recurso audiovisual como herramienta de aprendizaje.



Así pues, con este proyecto se puede «acceder al visionado de películas para su análisis y aprovechar nuevos modelos de distribución audiovisual bajo demanda», según afirma Judith Clares, directora académica del programa general del posgrado de Distribución audiovisual VOD: y nuevos modelos de negocio.



Daniel Aranda, uno de los precursores de la iniciativa y profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, asegura que «el acceso a Filmin es necesario y constituye una parte fundamental para la cultura audiovisual y el bagaje que deben alcanzar los estudiantes, con el objetivo de que aprendan a leer textos audiovisuales y consigan la capacidad de analizar varios géneros».





Las asignaturas de la UOC con suscripción a Filmin



Actualmente, las asignaturas que disponen de acceso a Filmin desde los recursos de aprendizaje del aula son Expresión audiovisual, Teoría y práctica del montaje audiovisual y Guion audiovisual, pertenecientes a los estudios del grado de Comunicación. Otra asignatura que dispone de este recurso de aprendizaje es Artes en pantalla de los estudios del grado de Humanidades. El acceso a Filmin, de momento, es para un periodo máximo de tres meses y se encuentra en una fase piloto, a la espera de conseguir buenos resultados y ampliar el número de asignaturas que ofrecen el servicio.



La Biblioteca y los estudios de comunicación de la UOC han colaborado para adaptarse a las necesidades de la docencia, en cuanto a los recursos de aprendizaje disponibles en las aulas. El objetivo ha sido facilitar la labor de aprendizaje al estudiante y apostar por recursos innovadores y profesionalizadores.