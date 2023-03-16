La inscripción está abierta hasta el domingo día 1 de febrero. El 60 % de los inscritos son personas entre 18 y 34 años y el 40 % restante tienen más de 35 años. De todos los estudiantes que han proporcionado datos, un 53 % son de América Latina.

Los MOOC son cursos en línea abiertos que tienen un número masivo de estudiantes. Este curso organizado por la UOC sobre la estrategia de negocio (Business Intelligence) tiene una duración de cinco semanas y permite introducirse en el mundo de la estrategia de negocio y el análisis de los datos.

El crecimiento exponencial del volumen de datos provenientes de redes sociales, ciudades inteligentes, macrodatos y dispositivos móviles hace imprescindible el uso de sistemas de análisis para convertir todos esos datos en información útil para empresas e instituciones. Este MOOC, que no presupone conocimientos previos en la materia, es una introducción a las herramientas de la analítica de negocio (business analytics) y de los datos inteligentes (smart data), y permitirá a los estudiantes conocer las metodologías principales y las tendencias actuales del mundo de la estrategia de negocio y el marco de referencia, los contenidos y las herramientas de los programas de estrategia de negocio y macrodatos que ofrece la UOC.