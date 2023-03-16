«Con la UOC tú mismo eres tu propia agenda y te obligas a organizarte»

Noah Albaladejo es un esquiador de competición libre o rider de free ski. Nació en Andorra hace veintidós años, y desde los tres años calza esquíes en pistas de nieve. Actualmente está cursando el grado de Comunicación de la UOC. Su pasión por el deporte de nieve no solo lo ha llevado a competir en grandes premios internacionales, como el B&E Invitational , sino que le ha abierto las puertas a trabajar con grandes productoras audiovisuales de películas relacionadas con el free ski.

¿Por qué empezaste los estudios en la UOC?

La idea de poder estudiar el grado de Comunicación y al mismo tiempo poder compaginarlo con mi trayectoria profesional, viajando al extranjero y entrenando para las competiciones, me parecía la mejor opción para estudiar lo que siempre he deseado. Así que, cuando descubrí que la UOC me ofrecía esta oportunidad, decidí aprovecharla.

¿Qué es lo que más te gusta de estudiar a distancia?

Lo que más me gusta de la UOC es que tú mismo eres tu propia agenda y te obligas a organizarte, a realizar los trabajos a tiempo y a estudiar por voluntad propia. Pero sobre todo lo que más me gusta es que me permite estudiar en catalán desde cualquier país y esto me hace sentir un privilegiado.

¿Qué relación ves entre tus estudios y el resto de las actividades profesionales a que te dedicas?

El mundo del esquí de competición libre y el mundo de los audiovisuales siempre han estado muy vinculados porque el free style en general se basa en la exhibición. Por lo tanto, debido a este vínculo siempre he tenido curiosidad por el sector de los audiovisuales. Por otra parte, considero esenciales los conocimientos sobre publicidad y marketing para mi carrera, ya que estoy en contacto constantemente con nuevos patrocinadores y marcas que me apoyan en las competiciones.

¿A qué edad empezaste a esquiar?

Cuando era pequeño tuve la suerte de que mis padres trabajaban en las pistas de esquí, así que con tres años rondaba por las pistas de nieve con esquíes de plástico. Desde entonces supe que había nacido para esquiar y que quería dedicarme al mundo del esquí. Hasta ahora lo he conseguido y espero que sea por muchos años más.

¿Cuál fue la primera competición de esquí de free style que hiciste? ¿Cómo la recuerdas?

De mi primera competición de esquí no recuerdo muchos detalles, pero lo que sí recuerdo es que era el más joven de todos los aspirantes que competían y que, a pesar de tener doce años, me veía lo bastante maduro y físicamente fuerte como para competir contra los demás. Sin embargo, no me arrepiento de haber empezado a competir siendo tan joven, ya que esto me ha ayudado a crecer como profesional y a trabajar sobre una buena base.

¿Cómo se viven los campeonatos como participante cuando hay un gran premio en juego?

Personalmente, considero que el objetivo principal no es el premio de un campeonato sino ganarse el prestigio entre los otros competidores y el privilegio de contar con el apoyo de los mejores patrocinadores. Cada competición es un reto para consolidar el prestigio y esta es la motivación principal. Por otra parte, los premios son un valor añadido y se agradecen mucho por la falta que hacen y el esfuerzo que se necesita en este deporte para seguir progresando.

¿Se puede vivir solo del free style?

Hay muy pocos esquiadores de competición libre que puedan vivir exclusivamente de este deporte, debido a que no tiene una audiencia masiva y no es muy conocido. Sin embargo, si se consigue un prestigio mundial, se puede vivir únicamente de este deporte. En mi caso, he tenido la suerte de tener una trayectoria profesional llena de oportunidades para competir, que con esfuerzo y dedicación he podido transformar en éxitos.

Tu éxito deportivo te ha llevado a dar el salto al mundo del cine. ¿Cómo ha surgido esta otra faceta artística y cuando empezó?

Durante una competición en Nueva Zelanda, un productor de una productora de prestigio mundial llamada STEPT me ofreció participar en una producción audiovisual basada en el free ski. Desde aquel momento viajé con la productora y rodé películas hasta que me llegaron otras ofertas de otras productoras norteamericanas. De ese modo he podido combinar el sector de los audiovisuales con el de la competición libre, porque considero que así los dos se complementan y evolucionan en una misma dirección.

¿Cuáles son los objetivos profesionales que te has planteado este año, tanto académicos como profesionales?

Este año, el reto que me he planteado profesionalmente es seguir compitiendo en competiciones de prestigio como el B&E Invitational y la SLVSH Cup, y paralelamente participar en un proyecto que me ha ofrecido una productora con mucha presencia, Level1.

Por otro lado, seguiré priorizando mis estudios en la UOC, compaginando el grado de Comunicación con la actividad profesional.

¿Crees que se promociona lo suficiente el deporte de invierno en Andorra?

Andorra tiene un reconocimiento internacional debido a los deportes de invierno, y es uno de los sectores importantes del país en el plan económico. Por lo tanto, todas las disciplinas de deportes de nieve están bien promocionadas y cuentan con el apoyo de marcas internacionales y de empresas locales. Sin embargo, considero que podría promocionarse mucho más el deporte de invierno para hacer crecer su popularidad y hacerlo llegar a otros públicos.