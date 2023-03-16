«Amb la UOC tu mateix ets la teva pròpia agenda i t'obligues a organitzar-te»
Noah Albaladejo
Noah Albaladejo
Noah Albaladejo és un esquiador de competició lliure o rider de free ski. Va néixer a Andorra fa vint-i-dos anys, i des que en tenia tres es calça esquís en pistes de neu. Actualment cursa el grau de Comunicació de la UOC. La seva passió per l'esport de neu no solament l'ha portat a competir en grans premis internacionals, com el B&E Invitational, sinó que li ha obert les portes a treballar amb grans productores audiovisuals de pel·lícules relacionades amb l'esquí d'estil lliure.
Noah Albaladejo és un esquiador de competició lliure o rider de free ski. Va néixer a Andorra fa vint-i-dos anys, i des que en tenia tres es calça esquís en pistes de neu. Actualment cursa el grau de Comunicació de la UOC. La seva passió per l'esport de neu no solament l'ha portat a competir en grans premis internacionals, com el B&E Invitational, sinó que li ha obert les portes a treballar amb grans productores audiovisuals de pel·lícules relacionades amb l'esquí d'estil lliure.
La idea de poder estudiar el grau de Comunicació i alhora poder-ho compaginar amb la meva trajectòria professional, viatjant a l'estranger i entrenant-me per a les competicions, em semblava la millor opció per a estudiar el que sempre he volgut. O sigui que, quan vaig descobrir que la UOC m'oferia aquesta oportunitat, vaig decidir aprofitar-la.
El que m'agrada més de la UOC és que tu mateix ets la teva pròpia agenda i t'obligues a organitzar-te, a fer els treballs a temps i a estudiar per voluntat pròpia. Però sobretot el que m'agrada més és que em permet estudiar en català des de qualsevol país i això em fa sentir un privilegiat.
El món de l'esquí de competició lliure i el món dels audiovisuals sempre han estat molt vinculats perquè l'esquí d'estil lliure en general es basa en l'exhibició. Per tant, a causa d'aquest lligam sempre he tingut curiositat pel sector dels audiovisuals. D'altra banda, considero essencials els coneixements sobre publicitat i màrqueting per a la meva carrera, ja que estic en contacte constantment amb nous patrocinadors i marques que em donen suport en les competicions.
Quan era petit vaig tenir la sort que els meus pares treballaven a les pistes d'esquí, de manera que a tres anys rondava per les pistes de neu amb esquís de plàstic. Des d'aleshores vaig saber que havia nascut per a esquiar i que em volia dedicar al món de l'esquí. Fins ara ho he aconseguit i espero que sigui per molts anys més.
De la meva primera competició d'esquí no recordo gaires detalls, però el que sí que recordo és que era el més jove de tots els aspirants que competien i que, tot i tenir dotze anys, em veia prou madur i físicament fort per a competir contra els altres. Tanmateix, no em penedeixo d'haver començat a competir essent tan jove, ja que això m'ha ajudat a créixer com a professional i a treballar sobre una bona base.
Personalment, considero que l'objectiu principal no és el premi d'un campionat sinó guanyar-se el prestigi entre els altres competidors i el privilegi de comptar amb el suport dels millors patrocinadors. Cada competició és un repte per a consolidar el prestigi i aquesta és la motivació principal. D'altra banda, els premis són un valor afegit i s'agraeixen molt per la falta que fan i l'esforç que es necessita en aquest esport per a continuar progressant.
Hi ha molt pocs esquiadors de competició lliure que puguin viure exclusivament d'aquest esport, perquè no té una audiència massiva i no és gaire conegut. No obstant això, si s'aconsegueix un prestigi mundial, es pot viure únicament d'aquest esport. En el meu cas, he tingut la sort de tenir una trajectòria professional plena d'oportunitats per a competir, que amb esforç i dedicació he pogut transformar en èxits.
Durant una competició a Nova Zelanda, un productor d'una productora de prestigi mundial anomenada STEPT em va oferir participar en una producció audiovisual basada en l'esquí d'estil lliure. Des d'aquell moment vaig viatjar amb la productora i vaig rodar pel·lícules fins que em van arribar altres ofertes d'altres productores nord-americanes. D'aquesta manera he pogut combinar el sector dels audiovisuals amb el de la competició lliure, perquè considero que així tots dos es complementen i evolucionen en una mateixa direcció.
Aquest any, el repte que m'he plantejat professionalment és continuar competint en competicions de prestigi com el B&E Invitational i la SLVSH Cup, i paral·lelament participar en un projecte que m'ha ofert una productora amb molta presència, Level1.
D'altra banda, continuaré prioritzant els estudis a la UOC, compaginant el grau de Comunicació amb l'activitat professional.
Andorra té un reconeixement internacional a causa dels esports d'hivern, i és un dels sectors importants del país en el pla econòmic. Per tant, totes les disciplines d'esports de neu estan ben promocionades i compten amb el suport de marques internacionals i d'empreses locals. No obstant això, considero que es podria promocionar molt més l'esport d'hivern per a fer-ne créixer la popularitat i fer-lo arribar a altres públics.