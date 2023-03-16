En sus investigaciones hace referencia a la vulnerabilidad en las sociedades tecnológicas. ¿Qué significa vulnerabilidad?

Estas situaciones demuestran que, como sociedad, no podemos tenerlo todo bajo control.

Tal vez, como sociedad, el miedo existe porque asociamos el hecho de correr riesgos o ser vulnerables a no estar seguros. ¿Quizá no entendemos que la vida es irremediablemente insegura?

Y no olvidar nunca que estar vivo es precisamente eso...

Quizá ha llegado el momento de hacer un gran cambio en nuestra cultura. A veces los políticos utilizan la vulnerabilidad para aplicar algunas estrategias con la finalidad de restringir la libertad.

Su conferencia de este año en la UOC se titulaba «Una mirada más allá de Europa: una reflexión sobre la ciencia, la innovación y la democracia». ¿Cuáles son los temas principales que trató?

Nada es perfecto...

Quizá, como europeos, vivimos en una torre de marfil sin mirar más allá y perdemos la oportunidad de aprender de otros países. Es decir, perdemos la oportunidad de estar conectados, más allá de la ciencia, como seres humanos.

Tal vez la ciencia se ha convertido en una nueva religión para algunos, que asumen que no hay otra verdad.

¿Y cuál es el papel del ciudadano en nuestra sociedad, en el mundo?

Por lo tanto, ¿hemos de dar a los ciudadanos un papel más específico a todos los niveles?

Quizá la tecnología podría ayudar a reeducar no a los ciudadanos, sino a los políticos, para ser más receptivos a lo que la gente tiene que decir.