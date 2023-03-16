13/1/16 · Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones El futuro de las telecomunicaciones: el 5G y el internet de las cosas La tecnología se adapta a las personas. Carles Garrigues, director del máster universitario de Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles de la UOC, analiza el futuro de las telecomunicaciones, un futuro protagonizado por el internet de las cosas y las redes 5G, que nacen para dar respuesta a nuevas necesidades. Las 5G, por ejemplo, multiplicarán por mil la capacidad de transmisión de datos.