13/1/16
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Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions
El futur de les telecomunicacions: el 5G i la internet de les coses
La tecnologia s'adapta a les persones. Carles Garrigues, director del màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils de la UOC, analitza el futur de les telecomunicacions, un futur protagonitzat per la internet de les coses i les xarxes 5G, que neixen per a donar resposta a noves necessitats. Les 5G, per exemple, multiplicaran per mil la capacitat de transmissió de dades.