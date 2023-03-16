El rector de la UdA, Miquel Nicolau, y el rector de la UOC, Josep A. Planell, han firmado este jueves dos nuevas adendas al Convenio marco de colaboración entre ambas universidades, con el objeto de ampliar los programas de movilidad, de doble titulación y de intercambio de asignaturas. Hasta ahora, la colaboración entre las dos instituciones ya permitía a sus estudiantes la obtención del título oficial de báchelor del Estado andorrano con la UdA con la superación de 180 créditos y la obtención del título oficial de grado del Estado español con la UOC, con la superación de 60 créditos adicionales. Los nuevos acuerdos extienden esta posibilidad a los estudios de segundo ciclo (másteres), y permiten, además, ampliar la oferta de asignaturas optativas.



La UdA y la UOC reafirman así la voluntad de facilitar al máximo a sus estudiantes la movilidad dentro del entorno del espacio europeo de educación superior (EEES), estableciendo procedimientos que permiten a los estudiantes respectivos obtener (después de haber cumplido previamente los requisitos de acceso) las correspondientes titulaciones oficiales en Andorra y en España.



Andorra y España han seguido mecanismos diferentes de adaptación al EEES. Los primeros ciclos universitarios andorranos (báchelors) son títulos de 180 créditos europeos, que representan una dedicación del estudiante de tres años a tiempo completo, mientras que en España, los primeros ciclos universitarios (grados) son planes de estudios de 240 créditos europeos, que representan una dedicación del estudiante de cuatro años a tiempo completo. En cuanto a los segundos ciclos, en ambos estados se denominan másteres y representan una dedicación total (entre el primer y el segundo ciclo) de 300 créditos (5 años a tiempo completo), de forma que los másteres españoles son de 60 créditos europeos (un año) y los andorranos de 120 créditos europeos (dos años).



La UdA y la UOC definen, para las titulaciones que ofrecen conjuntamente, itinerarios específicos para permitir la doble titulación a los estudiantes que cumplan la legislación académica de cada estado. Así, los estudiantes que superen satisfactoriamente el programa de los estudios recibirán un título oficial de máster del Estado andorrano, con la UdA, y un título oficial de máster del Estado español, con la UOC.





Más de 800 convenios con universidades de todo el mundo



La internacionalización es uno de los ejes estratégicos de la UOC, que ha suscrito más de 800 convenios con universidades, instituciones educativas y empresas de todo el mundo. Desde abril de 2013, cuando el nuevo rector, Josep A. Planell, asumió el cargo, se ha firmado o se está negociando la firma de 72 nuevos convenios internacionales: 42 en América Latina, 7 en África, 6 en Estados Unidos, 5 en Asia, 4 en Europa, 1 en Australia y 1 en Andorra.