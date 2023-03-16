S'amplia l'acord amb la Universitat d'Andorra per afavorir la mobilitat europea dels estudiantsLa Universitat d'Andorra (UdA) i la UOC han acordat fer un pas més en la col·laboració que totes dues universitats han dut a terme des del 1996, i facilitar així que els estudiants de màster de la UOC puguin obtenir també una titulació de màster andorrana, amb la UdA, i viceversa. Inicialment, es preveu començar aquesta oferta de dobles titulacions de màster pels programes d'Administració d'Empreses (MBA) i d'Enginyeria Informàtica, amb l'objectiu de fer-la extensiva de manera progressiva a altres titulacions.
El rector de la UdA, Miquel Nicolau, i el rector de la UOC, Josep A. Planell, han signat aquest dijous dues noves addendes al Conveni marc de col·laboració entre ambdues universitats, amb l'objecte d'ampliar els programes de mobilitat, de doble titulació i d'intercanvi d'assignatures. Fins ara, la col·laboració entre les dues institucions ja permetia als seus estudiants l'obtenció del títol oficial de bàtxelor de l'Estat andorrà amb la UdA amb la superació de 180 crèdits i l'obtenció del títol oficial de grau de l'Estat espanyol amb la UOC, amb la superació de 60 crèdits addicionals. Els nous acords estenen aquesta possibilitat als estudis de segon cicle (màsters), i permeten, a banda, ampliar l'oferta d'assignatures optatives.
La UdA i la UOC refermen així la voluntat de facilitar al màxim als seus estudiants la mobilitat dins de l'entorn de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), establint procediments que permeten als estudiants respectius obtenir (després d'haver complert prèviament els requisits d'accés) les corresponents titulacions oficials a Andorra i a Espanya.
Andorra i Espanya han seguit mecanismes diferents d'adaptació a l'EEES. Els primers cicles universitaris andorrans (bàtxelors) són títols de 180 crèdits europeus, que representen una dedicació de l'estudiant de tres anys a temps complet, mentre que a Espanya, els primers cicles universitaris (graus) són plans d'estudis de 240 crèdits europeus, que representen una dedicació de l'estudiant de quatre anys a temps complet. Pel que fa als segons cicles, en ambdós estats s'anomenen màsters i representen una dedicació total (entre el primer i el segon cicle) de 300 crèdits (5 anys a temps complet), de manera que els màsters espanyols són de 60 crèdits europeus (un any) i els andorrans de 120 crèdits europeus (dos anys).
La UdA i la UOC defineixen, per a les titulacions que ofereixen conjuntament, itineraris específics per tal de permetre la doble titulació als estudiants que compleixin la legislació acadèmica de cada estat. Així, els estudiants que superin satisfactòriament el programa dels estudis rebran un títol oficial de màster de l'Estat andorrà, amb la UdA, i un títol oficial de màster de l'Estat espanyol, amb la UOC.
Més de 800 convenis amb universitats d'arreu del món
La internacionalització és un dels eixos estratègics de la UOC, que ha subscrit més de 800 convenis amb universitats, institucions educatives i empreses de tot el món. Des de l'abril del 2013, quan el nou rector, Josep A. Planell, va assumir el càrrec, s'ha signat o s'està negociant la signatura de 72 nous convenis internacionals: 42 a Amèrica Llatina, 7 a Àfrica, 6 als Estats Units, 5 a Àsia, 4 a Europa, 1 a Austràlia i 1 a Andorra.