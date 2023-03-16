El secretario general de la UOC, Pere Fabra, ha presidido el acto, que también ha contado con la participación de la directora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, Àngels Fitó, y el presidente del Grupo Catalana Occidente, Josep Maria Serra. Fitó ha destacado que ambas instituciones tienen una concepción similar de la formación a lo largo de la vida y que cursar un máster en la UOC exige trabajo, esfuerzo, calidad y rigor. Ha enfatizado también que el máster, además de tratar una vertiente de habilidades directivas, recoge una serie de competencias que van más allá: como el trabajo en red, habilidad intrínseca en los graduados de la UOC.



Josep Maria Serra ha destacado «el orgullo que representa para la empresa el alto nivel demostrado por todos los alumnos en unos estudios muy exigentes pero al mismo tiempo eficaces, porque garantizan un recorrido exitoso y un excelente desarrollo. Estas acciones formativas son un claro ejemplo de la prioridad que la empresa siempre ha dado a una formación de calidad para su gente».



El acto ha seguido con la intervención de los tutores de las dos promociones que se han realizado del máster, que han destacado el alto nivel de conocimientos de los profesionales que han seguido estos estudios, y el testimonio de uno de los graduados, que ha agradecido a su empresa la oportunidad de seguir aprendiendo y a la UOC la formación hecha a medida y la calidad académica.



El máster tiene una duración de dos años y contempla de forma intensa todas las fases de la gestión y los desarrollos comerciales desde un punto de vista gerencial.





Sobre el Grupo Catalana Occidente



El Grupo Catalana Occidente es uno de los líderes del sector asegurador español y del seguro de crédito en todo el mundo. Con un crecimiento constante y una gran implantación, cuenta actualmente con más de 6.700 empleados y presencia en 46 países. Su red en España consta de más de 1.000 oficinas en todo el territorio estatal, 20.000 agentes y más de 4.000.000 de clientes.