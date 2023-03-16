La UOC forma professionals d'Assegurances Catalana Occident en direcció de màrqueting i comercialUna quinzena de professionals d'Assegurances Catalana Occident ha acabat el màster de Direcció de màrqueting i comercial que la UOC ha fet a mida per a aquesta companyia asseguradora. Aquests estudis universitaris responen a la necessitat de garantir l'excel·lència en la gestió dels directors de sucursal davant els reptes de les seves tasques diàries, enfocats a la supervisió, el lideratge, la recerca de l'eficiència i la màxima eficàcia comercial dels seus equips. Hi ha hagut catorze alumnes que han rebut el reconeixement i el diploma, en un acte que ha tingut lloc a la seu de la UOC el dijous 14 de gener.
El secretari general de la UOC, Pere Fabra, ha presidit l'acte, en què també han participat la directora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Àngels Fitó, i el president del Grup Catalana Occident, Josep Maria Serra. Fitó ha destacat que totes dues institucions tenen una concepció similar de la formació al llarg de la vida i que cursar un màster a la UOC exigeix treball, esforç, qualitat i rigor. També ha emfasitzat que el màster, a més de tractar d'un vessant d'habilitats directives, recull una sèrie de competències que van més enllà: com el treball en xarxa, habilitat intrínseca en els graduats de la UOC.
Josep Maria Serra ha destacat «l'orgull que representa per a l'empresa l'alt nivell demostrat per tots els alumnes en uns estudis molt exigents però alhora eficaços, perquè garanteixen un recorregut d'èxit i un desenvolupament excel·lent. Aquestes accions formatives són un clar exemple de la prioritat que l'empresa sempre ha donat a una formació de qualitat per a la seva gent».
L'acte ha continuat amb la intervenció dels tutors de les dues promocions que s'han fet del màster, que han destacat l'alt nivell de coneixements dels professionals que han seguit aquests estudis, i el testimoni d'un dels graduats, que ha agraït a la seva empresa l'oportunitat de continuar aprenent i a la UOC la formació feta a mida i la qualitat acadèmica.
El màster té una durada de dos anys i estudia d'una manera intensa totes les fases de la gestió i els desenvolupaments comercials des d'un punt de vista gerencial.
Sobre el Grup Catalana Occident
El Grup Catalana Occident és un dels líders del sector assegurador espanyol i de l'assegurança de crèdit a tot el món. Amb un creixement constant i una gran implantació, actualment té més de 6.700 empleats i és present a 46 països. La seva xarxa a Espanya consta de més de 1.000 oficines en tot el territori estatal, 20.000 agents i més de 4.000.000 de clients.