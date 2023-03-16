Estos 31.000 estudiantes están convocados a un total de 58.800 pruebas de evaluación final y 2.000 virtuales en el extranjero. De ellas, casi el 87 % son pruebas de síntesis, validación y finales que se hacen cuando los estudiantes tienen superada la evaluación continua durante el semestre, mientras que el resto son exámenes finales. La mayoría de estudiantes convocados son mujeres, un 53,1 %, mientras que los hombres representan el 46,9 %.



Del total de estudiantes, unos 26.200 realizan las pruebas en lengua catalana y 4.800, en lengua castellana. Geográficamente, las ocho sedes de Cataluña son las que acogen más volumen de estudiantes, unas 23.000 personas. Por otro lado, más de 800 estudiantes de la UOC harán más de 2.000 pruebas virtuales en el extranjero, repartidas en 60 países de todo el mundo sin tener en cuenta Andorra, donde se realizan 300 pruebas finales en la sede de examen situada en Sant Julià de Lòria.



Fuera de Cataluña, la mayoría de personas convocadas a estas pruebas finales se concentran principalmente en las islas Baleares (1.300) y en el País Valenciano (1.400). En cuanto al resto del Estado, también destaca la comunidad de Madrid, con 1.650 estudiantes, seguida por Andalucía (550), Galicia (340), País Vasco (320), Canarias (270) y Aragón (230). Las sedes están en Palma, Mahón, Ibiza, Valencia y San Juan de Alicante, además de Leganés, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.



Por demarcaciones catalanas, la de Barcelona es la que concentra más estudiantes, con más de 16.500 personas convocadas a realizar las pruebas, con sedes de examen en la ciudad de Barcelona (Zona Universitaria y Ciutat Vella), el campus de Bellaterra, el Seminario de Vic y la Fundación Universitaria del Bages de Manresa. En la demarcación de Tarragona y las Terres de l'Ebre hay 2.400 -con sedes de examen en la Feria de Reus y en el IES Joaquín Bau de Tortosa-, en la de Gerona, 2.034 -con sede en la Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte de Salt- y en la de Lérida, un total de 1.200, con sede de examen en la Llotja de la capital del Segrià.



Una vez realizadas las pruebas, los estudiantes tendrán las notas finales entre el 3 y el 5 de febrero; tienen la opción de recibirlas por correo electrónico.





Adaptación a la diversidad funcional



Un total de 250 pruebas están adaptadas para personas con algún tipo de necesidad especial. De este modo, los 118 estudiantes con diversidad funcional que se examinan podrán tener adaptaciones de pruebas en braille o mediante un ordenador, además de otras acciones, como la adaptación de las sedes de examen.





Pruebas cada vez más virtuales



En la tendencia a realizar las pruebas finales de evaluación de forma cada vez más virtual y tender hacia la eliminación del papel, las sedes de Gerona, Sevilla, Málaga, Santiago, Tenerife y Las Palmas tendrán un registro electrónico de asistencia de los estudiantes.



Sedes de examen

Cataluña

Barcelona (Zona Universitaria) : Facultad de Física y Química UB

: Facultad de Física y Química UB Barcelona (Ciutat Vella) : Facultad de Geografía e Historia UB

: Facultad de Geografía e Historia UB Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : Aulario Central UAB

: Aulario Central UAB Salt (Gironès) : Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte (EUSES)

: Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte (EUSES) Manresa : Fundación Universitaria del Bages (FUB)

: Fundación Universitaria del Bages (FUB) Vic : Seminario de Vic

: Seminario de Vic Reus : Feria de Reus (Tecnoparc)

: Feria de Reus (Tecnoparc) Tortosa : IES Joaquín Bau

: IES Joaquín Bau Lérida: la Llotja, palacio de congresos de Lérida

Andorra

Sant Julià de Lòria (Andorra): Universitat d'Andorra

País Valenciano

Valencia : Universitat de València. Fundación Universidad Empresa (ADEIT)

: Universitat de València. Fundación Universidad Empresa (ADEIT) San Juan de Alicante: Universidad Miguel Hernández (Edificio Balmis)

Islas Baleares

Palma : Escuela Superior de Diseño de las Islas Baleares

: Escuela Superior de Diseño de las Islas Baleares Mahón : IES Pasqual Calbó y Caldés

: IES Pasqual Calbó y Caldés Ibiza: Colegio Nuestra Señora de la Consolación

Madrid

Leganés: Universidad Carlos III. Edificio Juan Benet

Andalucía

Sevilla : Centro de Negocios Galia Puerto

: Centro de Negocios Galia Puerto Málaga: Universidad de Málaga. Campus Universitario de Teatinos

Islas Canarias

las Palmas de Gran Canaria : Campus Universitario de Tafira

: Campus Universitario de Tafira Santa Cruz de Tenerife: Cámara de Comercio, Industria y Navegación

Galicia

Santiago de Compostela: Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Universidad de Santiago

País Vasco

Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre-BEC

Aragón