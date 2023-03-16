Casi 31.000 estudiantes de la UOC se examinan en el Estado español y en el extranjeroUn total de 30.937 estudiantes de la UOC participan este semestre en las pruebas finales de evaluación, que se desarrollan los días 13, 16 y 23 de enero. Un total de 23 sedes repartidas por el Estado y Andorra acogen durante estos tres días más de 58.800 pruebas con el apoyo de 400 personas de gestión y 200 profesores, una de las mayores logísticas de este tipo que tienen lugar en el Estado. Destacan las 2.500 pruebas que se realizarán virtualmente desde el extranjero.
Estos 31.000 estudiantes están convocados a un total de 58.800 pruebas de evaluación final y 2.000 virtuales en el extranjero. De ellas, casi el 87 % son pruebas de síntesis, validación y finales que se hacen cuando los estudiantes tienen superada la evaluación continua durante el semestre, mientras que el resto son exámenes finales. La mayoría de estudiantes convocados son mujeres, un 53,1 %, mientras que los hombres representan el 46,9 %.
Del total de estudiantes, unos 26.200 realizan las pruebas en lengua catalana y 4.800, en lengua castellana. Geográficamente, las ocho sedes de Cataluña son las que acogen más volumen de estudiantes, unas 23.000 personas. Por otro lado, más de 800 estudiantes de la UOC harán más de 2.000 pruebas virtuales en el extranjero, repartidas en 60 países de todo el mundo sin tener en cuenta Andorra, donde se realizan 300 pruebas finales en la sede de examen situada en Sant Julià de Lòria.
Fuera de Cataluña, la mayoría de personas convocadas a estas pruebas finales se concentran principalmente en las islas Baleares (1.300) y en el País Valenciano (1.400). En cuanto al resto del Estado, también destaca la comunidad de Madrid, con 1.650 estudiantes, seguida por Andalucía (550), Galicia (340), País Vasco (320), Canarias (270) y Aragón (230). Las sedes están en Palma, Mahón, Ibiza, Valencia y San Juan de Alicante, además de Leganés, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.
Por demarcaciones catalanas, la de Barcelona es la que concentra más estudiantes, con más de 16.500 personas convocadas a realizar las pruebas, con sedes de examen en la ciudad de Barcelona (Zona Universitaria y Ciutat Vella), el campus de Bellaterra, el Seminario de Vic y la Fundación Universitaria del Bages de Manresa. En la demarcación de Tarragona y las Terres de l'Ebre hay 2.400 -con sedes de examen en la Feria de Reus y en el IES Joaquín Bau de Tortosa-, en la de Gerona, 2.034 -con sede en la Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte de Salt- y en la de Lérida, un total de 1.200, con sede de examen en la Llotja de la capital del Segrià.
Una vez realizadas las pruebas, los estudiantes tendrán las notas finales entre el 3 y el 5 de febrero; tienen la opción de recibirlas por correo electrónico.
Adaptación a la diversidad funcional
Un total de 250 pruebas están adaptadas para personas con algún tipo de necesidad especial. De este modo, los 118 estudiantes con diversidad funcional que se examinan podrán tener adaptaciones de pruebas en braille o mediante un ordenador, además de otras acciones, como la adaptación de las sedes de examen.
Pruebas cada vez más virtuales
En la tendencia a realizar las pruebas finales de evaluación de forma cada vez más virtual y tender hacia la eliminación del papel, las sedes de Gerona, Sevilla, Málaga, Santiago, Tenerife y Las Palmas tendrán un registro electrónico de asistencia de los estudiantes.
Sedes de examen
Cataluña
- Barcelona (Zona Universitaria): Facultad de Física y Química UB
- Barcelona (Ciutat Vella): Facultad de Geografía e Historia UB
- Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Aulario Central UAB
- Salt (Gironès): Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte (EUSES)
- Manresa: Fundación Universitaria del Bages (FUB)
- Vic: Seminario de Vic
- Reus: Feria de Reus (Tecnoparc)
- Tortosa: IES Joaquín Bau
- Lérida: la Llotja, palacio de congresos de Lérida
Andorra
- Sant Julià de Lòria (Andorra): Universitat d'Andorra
País Valenciano
- Valencia: Universitat de València. Fundación Universidad Empresa (ADEIT)
- San Juan de Alicante: Universidad Miguel Hernández (Edificio Balmis)
Islas Baleares
- Palma: Escuela Superior de Diseño de las Islas Baleares
- Mahón: IES Pasqual Calbó y Caldés
- Ibiza: Colegio Nuestra Señora de la Consolación
Madrid
- Leganés: Universidad Carlos III. Edificio Juan Benet
Andalucía
- Sevilla: Centro de Negocios Galia Puerto
- Málaga: Universidad de Málaga. Campus Universitario de Teatinos
Islas Canarias
- las Palmas de Gran Canaria: Campus Universitario de Tafira
- Santa Cruz de Tenerife: Cámara de Comercio, Industria y Navegación
Galicia
- Santiago de Compostela: Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Universidad de Santiago
País Vasco
- Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre-BEC
Aragón
- Zaragoza: Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza