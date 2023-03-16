Gairebé 31.000 estudiants de la UOC s'examinen a l'Estat espanyol i a l'estrangerUn total de 30.937 estudiants de la UOC participen aquest semestre en les proves finals d'avaluació, que es desenvolupen els dies 13, 16 i 23 de gener. Un total de 23 seus repartides per l'Estat i Andorra acullen durant aquests tres dies més de 58.800 proves amb el suport de 400 persones de gestió i 200 professors, una de les logístiques més grans que es fan d'aquesta mena a l'Estat. Es destaquen les 2.500 proves que es faran virtualment des de l'estranger.
Aquests 31.000 estudiants són convocats a un total de 58.800 proves d'avaluació final i 2.000 de virtuals a l'estranger. D'aquestes, gairebé el 87% són proves de síntesi, validació i finals que es fan quan els estudiants tenen superada l'avaluació contínua durant el semestre, mentre que la resta són exàmens finals. La majoria d'estudiants convocats són dones, un 53,1%, mentre que els homes representen el 46,9%.
Del total d'estudiants, uns 26.200 fan les proves en llengua catalana i 4.800, en llengua castellana. Geogràficament, les vuit seus de Catalunya són les que acullen més volum d'estudiants, unes 23.000 persones. D'altra banda, més de 800 estudiants de la UOC faran més de 2.000 proves virtuals a l'estranger, repartides en 60 països de tot el món sense comptar Andorra, on es fan 300 proves finals a la seu d'examen situada a Sant Julià de Lòria.
Fora de Catalunya, la majoria de persones convocades a aquestes proves finals es concentren principalment a les illes Balears (1.300) i al País Valencià (1.400). Pel que fa a la resta de l'Estat, també es destaca la comunitat de Madrid, amb 1.650 estudiants, seguida per Andalusia (550), Galícia (340), País Basc (320), Canàries (270) i Aragó (230). Les seus són a Palma, Maó, Eivissa, València i Sant Joan d'Alacant, a més de Leganés, Sevilla, Màlaga, Santiago de Compostel·la, Bilbao, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife i Saragossa.
Per demarcacions catalanes, la de Barcelona és la que concentra més estudiants, amb més de 16.500 persones convocades a fer les proves, amb seus d'examen a la ciutat de Barcelona (Zona Universitària i Ciutat Vella), el campus de Bellaterra, el Seminari de Vic i la Fundació Universitària del Bages de Manresa. A la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre n'hi ha 2.400 -amb seus d'examen a la Fira de Reus i a l'IES Joaquín Bau de Tortosa-, a la de Girona, 2.034 -amb seu a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport de Salt- i a la de Lleida, un total de 1.200, amb seu d'examen a la Llotja de la capital del Segrià.
Un cop fetes les proves, els estudiants tindran les notes finals entre el 3 i el 5 de febrer; tenen l'opció de rebre-les per correu electrònic.
Adaptació a la diversitat funcional
Un total de 250 proves estan adaptades per a persones amb algun tipus de necessitat especial. D'aquesta manera, els 118 estudiants amb diversitat funcional que s'examinen podran tenir adaptacions de proves en braille o mitjançant un ordinador, a més d'altres accions, com l'adaptació de les seus d'examen.
Proves cada cop més virtuals
En la tendència a fer les proves finals d'avaluació d'una manera cada cop més virtual i tendir cap a l'eliminació del paper, les seus de Girona, Sevilla, Màlaga, Santiago, Tenerife i Las Palmas tindran un registre electrònic d'assistència dels estudiants.
Seus d'examen
Catalunya
- Barcelona (Zona Universitària): Facultat de Física i Química UB
- Barcelona (Ciutat Vella): Facultat de Geografia i Història UB
- Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Aulari Central UAB
- Salt (Gironès): Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES)
- Manresa: Fundació Universitària del Bages (FUB)
- Vic: Seminari de Vic
- Reus: Fira de Reus (Tecnoparc)
- Tortosa: IES Joaquín Bau
- Lleida: la Llotja, palau de congressos de Lleida
Andorra
- Sant Julià de Lòria (Andorra): Universitat d'Andorra
País Valencià
- València: Universitat de València. Fundació Universitat Empresa (ADEIT)
- Sant Joan d'Alacant: Universitat Miguel Hernández (Edifici Balmis)
Illes Balears
- Palma: Escola Superior de Disseny de les Illes Balears
- Maó: IES Pasqual Calbó i Caldés
- Eivissa: Col·legi Nuestra Señora de la Consolación
Madrid
- Leganés: Universitat Carlos III. Edifici Juan Benet
Andalusia
- Sevilla: Centro de Negocios Galia Puerto
- Màlaga: Universitat de Màlaga. Campus Universitari de Teatinos
Illes Canàries
- Las Palmas de Gran Canaria: Campus Universitari de Tafira
- Santa Cruz de Tenerife: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
Galícia
- Santiago de Compostel·la: Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Universitat de Santiago
País Basc
- Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre-BEC
Aragó
- Saragossa: Facultat de Dret, Universitat de Saragossa