En su manifiesto, el colectivo aboga por proporcionar a las ONG y a las instituciones públicas servicios específicos en forma de voluntariado para atender a refugiados y refugiadas, que se prevé que lleguen a Cataluña en 2016.



Uno de los objetivos que persiguen los miembros de RefugeESuoc es crear espacios que proporcionen nuevas formas de ver el futuro, y abrir oportunidades a las personas refugiadas, evitando la discriminación, la exclusión social y la estigmatización.



Joan del Rio, estudiante de Educación Social y participante del grupo de voluntarios, ha explicado cómo surgió la idea: «En los días en que aparecían constantemente las impactantes imágenes en los medios sobre la crisis de los refugiados, algunos estudiantes del grado empezamos a poner en común nuestra inquietud individual para hacer algo colectivamente».



Una treintena de colaboradores de todo el territorio catalán componen los cuatro grupos de trabajo que darán forma a las acciones sobre el terreno. Hasta ahora, RefugeESuoc ya ha convocado dos sesiones presenciales, en las que se ha acordado presentar a los ayuntamientos de varias localidades la propuesta de ayuda a los refugiados y refugiadas. La iniciativa cuenta con el apoyo de la dirección del grado de Educación Social de la UOC, así como del Área de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la universidad.