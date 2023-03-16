Los estudiantes de Educación Social se organizan para la acogida de los refugiados en CataluñaUn grupo de estudiantes del grado de Educación Social de la UOC se ha unido para desarrollar el proyecto RefugeESuoc, surgido en respuesta a la situación de violencia que viven las personas desplazadas por los conflictos de países como Siria, Afganistán o Irak.
En su manifiesto, el colectivo aboga por proporcionar a las ONG y a las instituciones públicas servicios específicos en forma de voluntariado para atender a refugiados y refugiadas, que se prevé que lleguen a Cataluña en 2016.
Uno de los objetivos que persiguen los miembros de RefugeESuoc es crear espacios que proporcionen nuevas formas de ver el futuro, y abrir oportunidades a las personas refugiadas, evitando la discriminación, la exclusión social y la estigmatización.
Joan del Rio, estudiante de Educación Social y participante del grupo de voluntarios, ha explicado cómo surgió la idea: «En los días en que aparecían constantemente las impactantes imágenes en los medios sobre la crisis de los refugiados, algunos estudiantes del grado empezamos a poner en común nuestra inquietud individual para hacer algo colectivamente».
Una treintena de colaboradores de todo el territorio catalán componen los cuatro grupos de trabajo que darán forma a las acciones sobre el terreno. Hasta ahora, RefugeESuoc ya ha convocado dos sesiones presenciales, en las que se ha acordado presentar a los ayuntamientos de varias localidades la propuesta de ayuda a los refugiados y refugiadas. La iniciativa cuenta con el apoyo de la dirección del grado de Educación Social de la UOC, así como del Área de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la universidad.