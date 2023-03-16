Els estudiants d'Educació Social s'organitzen per a l'acolliment dels refugiats a CatalunyaUn grup d'estudiants del grau d'Educació Social de la UOC s'ha unit per desenvolupar el projecte RefugeESuoc, sorgit en resposta a la situació de violència que viuen les persones desplaçades pels conflictes de països com Síria, l'Afganistan o l'Iraq.
En el seu manifest, el col·lectiu advoca per proporcionar a les ONG i a les institucions públiques serveis específics en forma de voluntariat per a atendre refugiats i refugiades, que és previst que arribin a Catalunya l'any 2016.
Un dels objectius que persegueixen els membres de RefugeESuoc és crear espais que proporcionin noves formes de veure el futur, i obrir oportunitats a les persones refugiades, evitant la discriminació, l'exclusió social i l'estigmatització.
Joan del Rio, estudiant d'Educació Social i participant del grup de voluntaris, ha explicat com va sorgir la idea: «En els dies en què apareixien constantment les impactants imatges en els mitjans de comunicació sobre la crisi dels refugiats, alguns estudiants del grau vam començar a posar en comú la nostra inquietud individual per fer alguna cosa col·lectivament».
Una trentena de col·laboradors d'arreu del territori català componen els quatre grups de treball que donaran forma a les accions sobre el terreny. Fins ara, RefugeESuoc ja ha convocat dues sessions presencials, en les quals s'ha acordat presentar als ajuntaments de diverses localitats la proposta d'ajuda als refugiats i refugiades. La iniciativa compta amb el suport de la direcció del grau d'Educació Social de la UOC i de l'àrea de la UOC de Cooperació Universitària per al Desenvolupament.