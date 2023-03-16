La UOC tiene nueva sede en Barcelona

El espacio tiene una superficie total de 513 m2 y dispone, aparte de los espacios de trabajo para los equipos, de una sala polivalente para realizar reuniones o presentaciones. El acuerdo de colaboración tendrá una vigencia de cinco años con posibilidad de renovación automática si ambas partes están conformes. La operación ha sido asesorada por la empresa de consultoría inmobiliaria Jordà & Guasch.



La decisión se ha tomado con el objetivo de que los equipos de EducaciOnline y UOC Corporate estén físicamente cerca y dispongan de unas oficinas situadas en una zona de alta actividad empresarial de Barcelona, lo que puede facilitar el establecimiento de contactos y la generación de oportunidades de negocio. Además, se ha valorado especialmente que el acuerdo se haya suscrito con una de las corporaciones profesionales más importantes de Cataluña en el ámbito de la economía y la empresa.



El equipo de EducaciOnline se trasladó el 21 de diciembre pasado y está previsto que UOC Corporate lo haga durante la segunda quincena de este mes. En total, se instalarán 40 personas.





EducaciOnline



En el mes de julio la UOC adquirió el 50 % de EducaciOnline al Grup Enciclopèdia Catalana. Desde entonces la UOC ha pasado a ser el único propietario de la empresa. La incorporación de EducaciOnline al Grupo UOC es una apuesta clara de la esta universidad por ofrecer al alumno un acompañamiento en su desarrollo personal y profesional a lo largo de toda su carrera de aprendizaje. Los programas que se imparten en EducaciOnline se enfocan a la formación preuniversitaria, y se suman así a la oferta de grados y másteres superiores de la UOC.



Actualmente la empresa tiene sus oficinas en un edificio situado en la rambla de Catalunya, 38, 3.º, de Barcelona.





UOC Corporate



UOC Corporate nace con la voluntad de convertirse en el socio de referencia de las organizaciones que apuestan por un aprendizaje en red innovador para favorecer el desarrollo de sus profesionales como vía de mejora de su competitividad.



El bagaje de la UOC, que desde hace 20 años es referente internacional en el aprendizaje con uso intensivo de tecnología, permite a UOC Corporate beneficiarse de toda la experiencia acumulada y asesorar a las organizaciones sobre el modelo de aprendizaje en red más adecuado para cada caso, diseñando soluciones innovadoras para dar respuesta a las necesidades existentes de las empresas y las instituciones, y acompañándolas en su implementación.



Además de los programas en código abierto y a medida, UOC Corporate ha puesto en marcha los Performance Learning Paths, itinerarios de corta duración acreditados por la UOC, orientados a la resolución de retos concretos de negocio, con recursos de calidad elaborados por referentes del mundo empresarial y académico y con formatos innovadores que garantizan que los profesionales de las organizaciones tengan una experiencia de aprendizaje útil y relevante, con un impacto directo en la mejora de su rendimiento.



UOC Corporate ha diseñado soluciones y las ha aplicado en Agbar, CaixaBank, Banc Sabadell, Catalana Occidente, Leche Pascual y MC Mutual, entre otros.



El equipo está instalado en la planta 0 del edificio del 22@, situado en la rambla del Poblenou, 156, de Barcelona.





Colegio de Economistas de Cataluña



Con más de 8.000 profesionales y 2.000 despachos vinculados dedicados a las diferentes vertientes de la economía, el Colegio de Economistas de Cataluña es una de las corporaciones profesionales más importantes de Cataluña en el ámbito de la economía y la empresa. Mediante la organización de actividades y servicios muy diversos, se configura como un centro de formación y reciclaje de los profesionales y como un foro de opinión abierto a la sociedad en general.



Actualmente tiene su sede principal en Barcelona, concretamente en un edificio situado en la plaza de Gal·la Placídia, 32. En estas instalaciones, fruto de la buena sintonía entre ambas instituciones, se han celebrado varias reuniones de la Comisión Estratégica y varias jornadas académicas organizadas por la UOC.



Desde mayo de 2012 el Colegio es una institución asociada a la UOC, de manera que los miembros del Colegio pueden disfrutar de ventajas en los servicios que se ofrecen, tales como ayudas económicas en las matrículas de formación continua y descuentos en libros de la Editorial UOC, entre otros. A su vez, la UOC promueve la colegiación y los servicios del Colegio entre sus profesores y graduados.