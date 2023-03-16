La UOC té una nova seu a Barcelona

La UOC té una nova seu a BarcelonaLa UOC ha subscrit un acord de col·laboració amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya perquè l'empresa EducaciOnline i l'àrea dedicada a les empreses, UOC Corporate, es puguin instal·lar a l'antiga seu del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona -actualment unificat amb el d'Economistes de Catalunya-, situada al carrer de Moià, 1, just al costat de l'avinguda Diagonal de Barcelona.
L'espai té una superfície total de 513 m2 i disposa, a més dels espais de treball per als equips, d'una sala polivalent per a fer-hi reunions o presentacions. L'acord de col·laboració té una vigència de cinc anys amb possibilitat de renovació automàtica si ambdues parts hi estan d'acord. L'operació ha estat assessorada per l'empresa de consultoria immobiliària Jordà & Guasch.
La decisió s'ha pres amb l'objectiu que els equips d'EducaciOnline i UOC Corporate estiguin físicament a prop i disposin d'unes oficines situades en una zona d'alta activitat empresarial de Barcelona, la qual cosa pot facilitar l'establiment de contactes i la generació d'oportunitats de negoci. A més, s'ha valorat especialment que l'acord s'hagi subscrit amb una de les corporacions professionals més importants de Catalunya en l'àmbit de l'economia i l'empresa.
L'equip d'EducaciOnline s'hi va traslladar el 21 de desembre passat i és previst que UOC Corporate ho faci durant la segona quinzena d'aquest mes. En total, s'hi instal·laran 40 persones.
EducaciOnline
El mes de juliol la UOC va adquirir el 50% d'EducaciOnline al Grup Enciclopèdia Catalana. Des d'aleshores la Universitat ha passat a ser l'únic propietari de l'empresa. La incorporació d'EducaciOnline al Grup UOC és una aposta clara de la Universitat per oferir a l'alumne un acompanyament en el seu desenvolupament personal i professional al llarg de tota la seva carrera d'aprenentatge. Els programes que s'imparteixen a EducaciOnline s'enfoquen a la formació preuniversitària, i se sumen, d'aquesta manera, a l'oferta de graus i màsters superiors de la UOC.
Actualment les oficines de l'empresa són en un edifici situat a la rambla de Catalunya, 38, 3r., de Barcelona.
UOC Corporate
UOC Corporate neix amb la voluntat de convertir-se en el soci de referència de les organitzacions que aposten per un aprenentatge en xarxa innovador per a afavorir el desenvolupament dels seus professionals com a via de millora de la seva competitivitat.
El bagatge de la UOC, que des de fa 20 anys és referent internacional en l'aprenentatge amb ús intensiu de tecnologia, permet a UOC Corporate treure profit de tota l'experiència acumulada i assessorar les organitzacions sobre el model d'aprenentatge en xarxa més adequat per a cada cas, dissenyant solucions innovadores per a donar resposta a les necessitats existents de les empreses i les institucions, i acompanyant-les en la seva implementació.
A més dels programes oberts i a mida, UOC Corporate ha posat en marxa els Performance Learning Paths, itineraris de curta durada acreditats per la UOC, orientats a la resolució de reptes concrets de negoci, amb recursos de qualitat elaborats per referents del món empresarial i acadèmic i amb formats innovadors que garanteixen que els professionals de les organitzacions tinguin una experiència d'aprenentatge útil i rellevant, amb un impacte directe en la millora del seu rendiment.
UOC Corporate ha dissenyat solucions i les ha aplicat a Agbar, CaixaBank, Banc Sabadell, Catalana Occidente, Leche Pascual i MC Mutual, entre altres.
L'equip està instal·lat a la planta 0 de l'edifici del 22@, situat a la rambla del Poblenou, 156, de Barcelona.
Col·legi d'Economistes de Catalunya
Amb més de 8.000 professionals i 2.000 despatxos vinculats dedicats als diferents vessants de l'economia, el Col·legi d'Economistes de Catalunya és una de les corporacions professionals més importants de Catalunya en l'àmbit de l'economia i l'empresa. Mitjançant l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.
Actualment té la seu principal a Barcelona, concretament en un edifici situat a la plaça de Gal·la Placídia, 32. En aquestes instal·lacions, fruit de la bona sintonia entre ambdues institucions, s'hi han celebrat diverses reunions de la Comissió Estratègica i diverses jornades acadèmiques organitzades per la UOC.
Des del maig del 2012 el Col·legi és una institució associada a la UOC, de manera que els membres del Col·legi poden gaudir d'avantatges en els serveis que s'ofereixen, com ara ajuts econòmics en les matrícules de formació contínua i descomptes en llibres de l'Editorial UOC, entre altres. Al seu torn, la UOC promou la col·legiació i els serveis del Col·legi entre els seus professors i graduats.