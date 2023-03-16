En el acto, que ha contado con la participación de Ferran Tarradellas, director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Marta Aymerich vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC y Anna Elena Guerrero, coordinadora del proyecto TeSLA, se han presentado las principales líneas maestras de este proyecto pionero que ha empezado este mes de enero, que tendrá una duración de tres años y que cuenta con un presupuesto de siete millones de euros. TeSLA es uno de los cinco proyectos aprobados por la Comisión Europea (el único liderado por una universidad) en una convocatoria a la que se presentaron hasta cuarenta y siete proyectos innovadores.





Tecnología punta



El acto también ha servido para conocer algunas de las principales tecnologías integradas y aplicadas en el aprendizaje que permitirán esta evaluación en línea innovadora. El sistema, que elaborarán los mejores expertos en cada ámbito, permitirá identificar al estudiante y verificar la autoría gracias a tecnología punta como el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, los patrones de teclado o el antiplagio, entre otros.

El consorcio TeSLA está formado por dieciocho organizaciones expertas, entre las cuales hay ocho universidades –tanto presenciales como en línea–, tres agencias de calidad, cuatro centros de investigación y tres empresas tecnológicas de doce países (España, Bélgica, Países Bajos, Bulgaria, Reino Unido, Turquía, Finlandia, Alemania, Francia, México, Suiza y Portugal). En total, participará un equipo de unos ochenta profesionales e implicará un año y medio de pruebas piloto a gran escala con la participación de más de 14.000 estudiantes de Europa.



Las universidades que participan son la UOC (España), la Open Universiteit Nederlands, Welten Institute (Países Bajos), Sofia University y la Technical Sofia University (Bulgaria), la Open University: Institute of Educational Technology (Reino Unido), IIR Telecom Bretagne (Francia), la Anadolu University (Turquía) y la University of Jyväskylä, Open University (Finlandia). Por otro lado, las agencias de calidad son la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (España), la European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL (Bélgica) y la European Quality Assurance Network for Informatics Education EV (Alemania), mientras que los centros de investigación son la University of Namur (Bélgica), el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (México), la Fondation del Institut de Recherche IDIAP (Suiza) y el Imperial College London (Reino Unido). Finalmente, las empresas tecnológicas son Protos Sistemas de Información (España), LPLUS GmbH Company (Alemania) y Watchful (Portugal).





Accesible a todo el mundo



Además de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el proyecto trabaja de forma transversal los aspectos éticos, tecnológicos y legales que se derivan, como por ejemplo la protección de datos. Además, estará adaptado a estudiantes con necesidades educativas especiales. Por otro lado, una vez ya esté elaborado, se ofrecerá una versión estándar y gratuita del sistema de evaluación en línea a las instituciones educativas y se contará con una versión profesional y comercial que se distribuirá al mercado internacionalmente.

El proyecto TeSLA surge de un proyecto interno de la UOC, en el que trabajó durante tres años. La UOC se encargará de la coordinación del proyecto, pues como universidad en línea fundada en 1994 con un entorno virtual de aprendizaje propio, acumula una exitosa experiencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje por internet.



La rueda de prensa de presentación de TeSLA ha tenido lugar unas horas antes del primer encuentro de expertos que el 27, 28 y 29 de enero reunirá a los socios del consorcio en la sede de la UOC en Barcelona.