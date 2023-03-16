La UOC lidera un projecte europeu que verificarà la identitat de l'estudiant en tot el procés d'avaluació en líniaLa Universitat Oberta de Catalunya (UOC) liderarà el projecte d'innovació i recerca TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning) de la Unió Europea, que d'aquí a pocs anys ha de permetre que els estudiants es puguin avaluar virtualment en els diferents moments de l'aprenentatge. El projecte, que s'ha donat a conèixer el dimarts 26 de gener a la Sala Europa de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, és finançat per la Comissió Europea dins el programa marc europeu Horizon 2020.
A l'acte, que ha comptat amb la participació de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC i Anna Elena Guerrero, coordinadora del projecte TeSLA, s'han presentat les principals línies mestres d'aquest projecte pioner que ha començat aquest mes de gener, que tindrà una durada de tres anys i que compta amb un pressupost de set milions d'euros. TeSLA és un dels cinc projectes aprovats per la Comissió Europea (l'únic liderat per una universitat) en una convocatòria a la qual es presentaren fins a quaranta-set projectes innovadors.
Tecnologia punta
L'acte també ha servit per a conèixer algunes de les principals tecnologies integrades i aplicades en l'aprenentatge que permetran aquesta avaluació en línia innovadora. El sistema, que elaboraran els millors experts en cada àmbit, permetrà identificar l'estudiant i verificar l'autoria gràcies a tecnologia punta com el reconeixement facial, el reconeixement de veu, els patrons de teclat o l'antiplagi, entre altres.
El consorci TeSLA és format per divuit organitzacions expertes, entre les quals hi ha vuit universitats –tant presencials com en línia–, tres agències de qualitat, quatre centres de recerca i tres empreses tecnològiques de dotze països (Espanya, Bèlgica, Països Baixos, Bulgària, Regne Unit, Turquia, Finlàndia, Alemanya, França, Mèxic, Suïssa i Portugal). En total, hi participarà un equip d'una vuitantena de professionals i implicarà un any i mig de proves pilot a gran escala amb la participació de més de 14.000 estudiants d'Europa.
Les universitats que hi participen són la UOC (Espanya), l'Open Universiteit Nederlands, Welten Institute (Països Baixos), Sofia University i la Technical Sofia University (Bulgària), l'Open University: Institute of Educational Technology (Regne Unit), IIR Telecom Bretagne (França), l'Anadolu University (Turquia) i la University of Jyväskylä, Open University (Finlàndia). D'altra banda, les agències de qualitat són l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Espanya), la European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL (Bèlgica) i la European Quality Assurance Network for Informatics Education EV (Alemanya), mentre que els centres de recerca són la University of Namur (Bèlgica), l'Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (Mèxic), la Fondation de l'Institut de Recherche IDIAP (Suïssa) i l'Imperial College London (Regne Unit). Finalment, les empreses tecnològiques són Protos Sistemas de Información (Espanya), LPLUS GmbH Company (Alemanya) i Watchful (Portugal).
Accessible a tothom
A més dels processos d'ensenyament i aprenentatge, el projecte treballa de forma transversal els aspectes ètics, tecnològics i legals que se'n deriven, com la protecció de dades. A més, serà adaptat per a estudiants amb necessitats educatives especials. D'altra banda, un cop ja sigui elaborat, s'oferirà una versió estàndard i gratuïta del sistema d'avaluació en línia a les institucions educatives i n'hi haurà una versió professional i comercial que es distribuirà al mercat internacionalment.
El projecte TeSLA sorgeix d'un projecte intern de la UOC, que va estar-hi treballant durant tres anys. La UOC s'encarregarà de la coordinació del projecte ja que com a universitat en línia fundada el 1994 amb un entorn virtual d'aprenentatge propi, acumula una reeixida experiència en els processos d'ensenyament i aprenentatge per internet.
La roda de premsa de presentació de TeSLA ha tingut lloc unes hores abans de la primera trobada d'experts que el 27, 28 i 29 de gener reunirà els socis del consorci a la seu de la UOC a Barcelona.