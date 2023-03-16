El acto de presentación de la Social Business City Barcelona ha contado con más de 500 asistentes en el Palau de la Música y ha sido pionero en reunir a varios actores referentes de la ciudad —jóvenes, empresas sociales, un premio Nobel de la paz, universidades, periodistas y políticos— con el objetivo de promover las empresas sociales y emprendedores sociales barceloneses y ofrecerles apoyo.



Representantes de siete universidades catalanas trabajan juntos para crear un espacio de generación de conocimiento en torno a la empresa social. La alianza universitaria, promovida por la consultoría Tandem Social, impulsará el Yunus Social Business Centre, un punto de investigación y evaluación académica que desarrollará un plan de acciones conjunto para la transformación social de la ciudad de Barcelona.



La UOC, desde los Estudios de Economía y Empresa y el Área de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, la Fundación Privada Universitaria EADA, la Universidad Abat Oliba CEU, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universidad de Barcelona (UB), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) conforman el grupo de trabajo interuniversitario que apoyará el emprendimiento social en el marco del proyecto Social Business City, que trabaja para la constitución de una red de ciudades sociales en todo el mundo.



Àngels Fitó, directora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, ha intervenido en el acto de presentación de la Social Business City Barcelona para explicar, en representación de todas las universidades implicadas, cuál es el papel de las instituciones de educación superior en el fomento del emprendimiento y de las empresas sociales.



El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación "la Caixa", la Fundación FC Barcelona, la empresa social Apunts, la Fundación Formació i Treball, la Fundación Intermèdia y la Fundación Gentis i Diplocat.





Muhammad Yunus



El premio Nobel de la paz 2006 Muhammad Yunus, también presidente del Yunus Centre y fundador del Banco Grameen de Dhaka, en Bangladesh, trabaja para un replanteamiento de la relación económica entre los ricos y los pobres para la erradicación total de la pobreza en el mundo. Su enfoque empresarial se basa, entre otras cosas, en el derecho al crédito que, desde su punto de vista, debería ser reconocido como derecho humano fundamental.