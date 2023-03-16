Les universitats, unides per a obrir un centre internacional de recerca sobre emprenedoria socialLa UOC, juntament amb sis universitats i escoles de negoci catalanes, s'ha reunit amb la direcció del Yunus Centre, presidit pel premi Nobel de la pau 2006, Muhammad Yunus, per crear el Social Business Centre a Barcelona, espai acadèmic que fomentarà l'emprenedoria social i la innovació contra l'atur juvenil a la capital. La cita ha tingut lloc el 26 de gener en el marc de la celebració de la jornada Social Business City Barcelona.
Més de 500 persones han assistit al Palau de la Música en l'acte de presentació de la Social Business City Barcelona, que ha estat pioner a reunir diversos actors referents de la ciutat –joves, empreses socials, un premi Nobel de la pau, universitats, periodistes i polítics– amb l'objectiu de promoure les empreses socials i emprenedors socials barcelonins i donar-hi suport.
Representants de set universitats catalanes treballen plegats per a crear un espai de generació de coneixement entorn de l'empresa social. Aquesta aliança universitària, promoguda per la consultoria Tandem Social, impulsarà el Yunus Social Business Centre, un punt d'investigació i avaluació acadèmica que desenvoluparà un pla d'accions conjunt per a la transformació social de la ciutat de Barcelona.
La UOC, des dels Estudis d'Economia i Empresa i l'Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament, la Fundació Privada Universitària EADA, la Universitat Abat Oliva CEU, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) formen el grup de treball interuniversitari que donarà suport a l'emprenedoria social en el marc del projecte Social Business City, que treballa per a la constitució d'una xarxa de ciutats socials arreu del món.
Àngels Fitó, directora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, ha intervingut en l'acte de presentació de la Social Business City Barcelona per explicar, en representació de totes les universitats implicades, quin és el paper de les institucions d'ensenyament superior en el foment de l'emprenedoria i les empreses socials.
El projecte té el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació "la Caixa", la Fundació FC Barcelona, l'empresa social Apunts, la Fundació Formació i Treball, la Fundació Intermèdia, la Fundació Gentis i Diplocat.
Muhammad Yunus
El premi Nobel de la pau 2006, Muhammad Yunus, també president del Yunus Centre i fundador del Banc Grameen de Dacca, Bangla Desh, treballa per un replantejament de la relació econòmica entre els rics i els pobres per a l'eradicació total de la pobresa al món. El seu enfocament empresarial es basa, entre altres coses, en el dret al crèdit que, segons el seu punt de vista, hauria de ser reconegut com a dret humà fonamental.