Senior cohousing: una forma alternativa de envejecer

¿Qué es el cohousing?



Se trata de un movimiento cooperativo nacido en Dinamarca en los años sesenta que está ganando adeptos y se está estableciendo en España. Desde el año 2010, esta forma de convivencia colaborativa se ha convertido para muchas personas mayores en una solución efectiva para la soledad, las residencias o los hogares de ancianos. De hecho, según un estudio de Simple Lógica elaborado en abril de 2015 con personas de más de 65 años de España, la mayoría de las personas mayores consideran poco o nada probable vivir en una residencia en el futuro. Dos de cada tres han oído hablar de las viviendas colaborativas y más del 40 % se plantea vivir en un lugar así siempre que sea en su localidad (32,8 %) o incluso en cualquier lugar (8,6 %). Según este estudio, y extrapolándolo al total de las personas mayores en España, más de 3 millones estarían dispuestas a vivir en una comunidad de viviendas colaborativas.





El estudio de las viviendas colaborativas en España



Daniel López Gómez, investigador y profesor de la UOC, lidera un proyecto pionero en España sobre este tema. Su estudio, titulado «Estudio sobre el movimiento de vivendas colaborativas de personas mayores en España», ha sido financiado por la Fundación BBVA como proyecto de I+D+i. Según indica López, el proyecto pretende responder a tres objetivos: «hacer un mapa del movimiento colaborativo, conocer los factores que inciden en la emergencia, el desarrollo, la consolidación y la difusión de las viviendas colaborativas y, por otro lado, analizar su impacto psicosocial en las personas que viven en este tipo de viviendas y participan en estos proyectos».



Este proyecto de investigación ha sido seleccionado por la Fundación BBVA de entre más de 1.900 propuestas de once áreas de conocimiento. Daniel López Gómez es uno de los 63 investigadores y creadores premiados en la convocatoria Ayudas a Investigadores y Creadores Culturales, que en esta segunda edición ha asignado una dotación media de 34.000 euros y una dotación total de 2.200.000 euros.