Senior cohousing: una manera alternativa d'envellir

Senior cohousing: una manera alternativa d'envellirEl senior cohousing, un terme nou importat de l'anglès que fa referència als habitatges col·laboratius de gent gran, travessa fronteres i arriba a l'Estat espanyol. Aquest concepte engloba la idea que una altra manera d'envellir és possible. Un envelliment alternatiu fora de les propostes preestablertes per a la gent gran: «envellir lliures i envoltats d'amics», en convivència, en una comunitat de persones grans en què es comparteixen estils i valors de vida, de manera autogestionada, col·laborativa, basada en el suport mutu i en la participació activa en el seu disseny.
Què és el cohousing?
Es tracta d'un moviment cooperatiu nascut a Dinamarca als anys seixanta que està guanyant adeptes i s'està establint a l'Estat espanyol. Des de l'any 2010, aquesta manera de convivència col·laborativa s'ha convertit per a molta gent gran en una solució efectiva envers la soledat, les residències o les llars d'avis. A Catalunya, s'estima que unes 150.000 persones viuen soles.
Una alternativa per a la tercera edat
De fet, segons un estudi de Simple Lógica dut a terme a l'abril del 2015 amb persones de més de 65 anys de l'Estat espanyol, la majoria de les persones grans consideren poc o gens probable viure en una residència en el futur. Dos de cada tres han sentit a parlar dels habitatges col·laboratius i més del 40% es planteja viure en un lloc així sempre que sigui a la seva localitat (32,8%) o fins i tot en qualsevol lloc (8,6%). Segons aquest estudi, i extrapolant-lo al total de les persones grans a l'Estat espanyol, més de 3 milions estarien disposades a viure en una comunitat d'habitatges col·laboratius.
L'estudi de les vivendes col·laboratives de gent gran a Espanya
Daniel López Gómez, investigador i professor de la UOC, lidera un projecte pioner a l'Estat sobre aquest tema. El seu estudi," que porta per títol «Estudi sobre el moviment d'habitatges col·laboratius de gent gran a Espanya», ha estat finançat per la Fundació BBVA com a projecte d'R+D+I. Segons indica López, el projecte vol respondre a tres objectius: «fer un mapa del moviment d'habitatges col·laboratiu, conèixer els factors que incideixen en l'emergència, el desenvolupament, la consolidació i la difusió dels habitatges col·laboratius i, d'altra banda, analitzar el seu impacte psicosocial en les persones que viuen en aquest tipus d'habitatges i participen en aquests projectes».
Aquest projecte de recerca ha estat seleccionat per la Fundació BBVA d'entre més de 1.900 propostes d'onze àrees de coneixement. Daniel López Gómez és un dels 63 investigadors i creadors premiats en la convocatòria Ayudas a Investigadores y Creadores Culturales, que en aquesta segona edició ha assignat una dotació mitjana de 34.000 euros i una dotació total de 2.200.000 euros.