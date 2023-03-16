«El mundo de la mHealth es el futuro»

Ayudar a la gente con un proyecto que combinara salud y tecnología: cuando Jordina Arcal vio que se podían mezclar estos tres elementos no lo pensó dos veces y se lanzó a emprender. Creó con su socio Jordi Cusidó la empresa emergente HealthApp, con el modelo Software as a Service (SaaS), que desarrolla aplicaciones para facilitar la interacción entre médicos y pacientes con enfermedades crónicas. Dos años después, HealthApp, que ya ocupa nueve trabajadores, se ha hecho un agujero en un mercado emergente, se ha ganado el respecto de los usuarios y cada vez más instituciones confían en su producto. Jordina, que ha ganado el galardón que otorga la MIT Technology Review como innovadora menor de treinta y cinco años en España, está tan inmersa en el proyecto que, de momento, confiesa que se toma un año sabático del MBA Executive and Entrepreneurship, que actualmente cursa en la UOC.

¿Puedes explicarme cómo surgió la idea de HealthApp?

La idea de HealthApp salió a raíz de un estudio posdoctoral de mi socio Jordi Cusidó en la Universidad de Stanford. Allí se trabajó con un grupo pluridisciplinario la idea de realizar una app para salud. Cuando Jordi volvió a Cataluña me explicó la idea y enseguida pensamos que podía encajar en el mercado. En aquel momento en Barcelona se estaba formando el Clúster de Salud Mental y la ciudad acababa de ser nombrada Mobile World Capital. Así que decidimos explicar la idea a la Agencia por la Competitividad de Cataluña (ACCIÓ) y nos animaron a sacar adelante el proyecto.

Y arrancasteis con una patología con la que estabais familiarizados...

Sí, por temas personales cercanos decidimos empezar a trabajar en una patología nicho que nos permitiera entrar en el mercado, aprender y crecer hacia patologías más extendidas. Empezamos desarrollando TCApp, la primera app europea orientada al tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Cuando consultamos la idea con terapeutas cercanos encajó enseguida y esto nos animó a fundar la empresa. Siempre habíamos deseado emprender y ayudar a la gente. Por otro lado, considerando que el mundo de la salud móvil (mHealth) será el futuro, nos pareció una gran oportunidad para «lanzarnos a la piscina» y crear nuestra propia empresa.

¿Se trata de una solución tecnológica de la que cuelgan otras aplicaciones que realizáis bajo demanda o según necesidades que veis en el mercado?

HealthApp tiene como objetivo desarrollar apps terapéuticas que ayuden a conectar médico y paciente en el tratamiento de enfermedades de larga duración o crónicas. Nacemos con el ánimo de ser un apoyo para los pacientes en el tiempo que pasa entre una visita al profesional sanitario y la siguiente. Así, nuestros desarrollos los hacemos según necesidades del mercado pero también bajo demanda de clientes, siempre que sean soluciones validadas por profesionales sanitarios.

¿Cuál era el estado del sector de la salud como mercado potencial en el momento en que os lanzasteis?

Tanto Jordi como yo siempre hemos estado muy ligados al sector de la salud. La madre de Jordi es médico de familia, mi madre es enfermera y mi hermana, nefróloga. Además, en la etapa en que estuvimos en el centro tecnológico trabajábamos en el área de valorización tecnológica apoyando el departamento de bioingeniería, y esto nos permitía conocer bien el mercado. Por otro lado, siempre habíamos deseado emprender en algún tema que ayudara a la gente y, en este sentido, el campo de la salud no puede ser un mejor mercado. Cuando empezamos, el mercado de la salud móvil ni siquiera existía. Ahora se conoce cada vez más y ya es una realidad, pero entonces era totalmente desconocido e innovador.

¿Cómo conseguisteis financiación?

Hemos conseguido financiación por medio de las tres efes (friends, foals and family) y de ayudas competitivas. Hemos tenido el apoyo de la incubadora europea FICHe, que nos ha reconocido como uno de los diez ganadores del programa. Además, el MINECO nos ha apoyado por medio del programa Horizonte PYME. Y la Obra Social "la Caixa" nos ha financiado con su programa de emprendimiento social. Actualmente estamos en fase de búsqueda de inversión para poder crecer y dar el salto internacional.

¿Con qué apoyo contáis como colaboradores?

Colaboramos activamente con diferentes centros de investigación y universidades, como la UOC, el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) y el Centro de Visión por Computador. De este modo dotamos nuestras soluciones con la última tecnología. También colaboramos con distintas instituciones sanitarias, como por ejemplo el Hospital Infantil de Sant Joan de Déu, el Hospital Parc Taulí, el Hospital Niño Jesús, el Servicio Balear de Salud y la Fundación Althaia. Estas colaboraciones nos sirven para validar nuestras soluciones y para desarrollar otras nuevas. Tenemos como clientes grandes aseguradoras como DKV y clínicas privadas como ITA o Quirón. Y tenemos acuerdos para comercializar nuestras soluciones con empresas como COSTAISA y ADI-UK.

¿Cómo funciona TCApp?

Con la app los pacientes pueden hacer todos los registros que les requiere la terapia de forma fácil, divertida e intuitiva. Estos registros viajan en tiempo real a una plataforma web a la que tiene acceso el terapeuta, quien en esta plataforma puede visualizar toda la información de forma parametrizada. Además, el sistema les permite comunicarse en tiempo real y procesa los datos para ayudar al terapeuta a tomar decisiones.

¿Cuántas descargas tiene y quién se la descarga?

La usan más de 1.000 pacientes y vamos creciendo cada mes. La app es una herramienta de uso bajo prescripción de un profesional sanitario, de modo que solo se puede utilizar si el terapeuta da acceso a ella. Hasta ahora el retorno (feedback) de los usuarios es muy positivo. Los pacientes efectúan más registros y se sienten más acompañados, y así el estrés y la ansiedad se reducen. Por otro lado, los terapeutas tienen más información y pueden dar una terapia de más calidad.

Habéis trabajado con pacientes con trastornos alimentarios. ¿Queréis ampliar vuestro campo a otros tipos de enfermedades?

Sí, actualmente viramos la app al tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, y tenemos sobre la mesa distintos proyectos para dedicarnos a otras patologías, como los trastornos psicóticos, el tabaquismo o la ansiedad/depresión.

¿Cómo se puede testar un producto con un «usuario» tan delicado como un paciente y un cliente tan burocratizado como el sector sanitario?

Este es un punto delicado. Para hacer todos los tests hemos tenido que pasar todos los protocolos de un ensayo clínico involucrando a comités de ética, científicos y consentimientos informados. En el sector de la salud todo es muy lento y burocratizado. Nosotros entramos con una tecnología rupturista que aún no está normalizada y todo se complica más todavía.

Has conseguido el reconocimiento del MIT como innovadora de menos de treinta y cinco años.

La MIT Technology Review premia a los innovadores menores de treinta y cinco años por su carrera profesional y por su proyecto de emprendimiento. En este sentido, abren una convocatoria anual de propuestas y este año tuve el honor de ser una de las diez escogidas entre más de trescientas solicitudes.