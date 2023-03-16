«El món de l'mHealth és el futur»
Jordina Arcal
Jordina Arcal
Ajudar la gent amb un projecte que combinés salut i tecnologia: quan la Jordina Arcal va veure que es podien barrejar aquests tres elements no s'ho va pensar dos cops i es va llançar a emprendre. Va crear amb el seu soci Jordi Cusidó l'empresa emergent HealthApp, amb el model Software as a Service (SaaS), que desenvolupa aplicacions per facilitar la interacció entre metges i pacients amb malalties cròniques. Dos anys després, HealthApp, que ja ocupa nou treballadors, s'ha fet un forat en un mercat emergent, s'ha guanyat el respecte dels usuaris i cada cop més institucions confien en el seu producte. La Jordina, que ha guanyat el guardó que atorga la MIT Technology Review com a innovadora menor de trenta-cinc anys a Espanya, s'ha immergit tant en el projecte que, de moment, confessa que es pren un any sabàtic de l'MBA Executive and Entrepreneurship, que actualment cursa a la UOC.
Ajudar la gent amb un projecte que combinés salut i tecnologia: quan la Jordina Arcal va veure que es podien barrejar aquests tres elements no s'ho va pensar dos cops i es va llançar a emprendre. Va crear amb el seu soci Jordi Cusidó l'empresa emergent HealthApp, amb el model Software as a Service (SaaS), que desenvolupa aplicacions per facilitar la interacció entre metges i pacients amb malalties cròniques. Dos anys després, HealthApp, que ja ocupa nou treballadors, s'ha fet un forat en un mercat emergent, s'ha guanyat el respecte dels usuaris i cada cop més institucions confien en el seu producte. La Jordina, que ha guanyat el guardó que atorga la MIT Technology Review com a innovadora menor de trenta-cinc anys a Espanya, s'ha immergit tant en el projecte que, de moment, confessa que es pren un any sabàtic de l'MBA Executive and Entrepreneurship, que actualment cursa a la UOC.
Em pots explicar com va sorgir la idea de HealthApp?
La idea de HealthApp va sortir arran d'un estudi postdoctoral del meu soci Jordi Cusidó a la Universitat de Stanford. Allí es va treballar amb un grup pluridisciplinari la idea de fer una app per a salut. Quan en Jordi va tornar a Catalunya em va explicar la idea i de seguida vam pensar que podia encaixar en el mercat. En aquell moment a Barcelona es formava el Clúster de Salut Mental i la ciutat acabava de ser nominada Mobile World Capital. O sigui que vàrem decidir explicar la idea a l'Agència per la Competitivitat de Catalunya (ACCIÓ) i ens van animar a tirar endavant el projecte.
I vau arrencar amb una patologia amb què estàveu familiaritzats...
Sí, per temes personals propers vàrem decidir començar a treballar en una patologia nínxol que ens permetés entrar al mercat, aprendre i créixer cap a patologies més esteses. Vam començar desenvolupant TCApp, la primera app europea orientada al tractament dels trastorns de conducta alimentària. Quan vam consultar la idea amb terapeutes propers va encaixar de seguida i això ens va animar a fundar l'empresa. Sempre havíem volgut emprendre i ajudar la gent. D'altra banda, considerant que el món de la salut mòbil (mHealth) serà el futur, ens va semblar una gran oportunitat per a «tirar-nos-hi de cap» i crear la nostra pròpia empresa.
Es tracta d'una solució tecnològica de la qual pengen altres aplicacions que feu per encàrrec o segons necessitats que veieu al mercat?
HealthApp té per objectiu desenvolupar apps terapèutiques que ajudin a connectar metge i pacient en el tractament de malalties de llarga durada o cròniques. Naixem amb l'ànim de ser un suport per als pacients en el temps que passa entre una visita al professional sanitari i la següent. Així, els nostres desenvolupaments els fem segons necessitats del mercat però també a demanda de clients, sempre que siguin solucions validades per professionals sanitaris.
Quin era l'estat del sector de la salut com a mercat potencial en el moment que us hi vau llançar?
Tant en Jordi com jo sempre hem estat molt lligats al sector de la salut. La mare d'en Jordi és metge de família, la meva mare és infermera i la meva germana, nefròloga. A més, en l'etapa en què vam ser al centre tecnològic treballàvem en l'àrea de valorització tecnològica donant suport al departament de bioenginyeria, i això ens feia conèixer bé el mercat. D'altra banda, sempre havíem volgut emprendre en algun tema que ajudés la gent i, en aquest sentit, el camp de la salut no pot ser un mercat millor. Quan vam començar, el mercat de la salut mòbil ni tan sols existia. Ara es coneix cada cop més i ja és una realitat, però aleshores era totalment desconegut i innovador.
Com vau aconseguir finançament?
Hem aconseguit finançament per mitjà de les tres efes (friends, foals and family) i d'ajudes competitives. Hem tingut el suport de la incubadora europea FICHe, que ens ha reconegut com un dels deu guanyadors del programa. A més, el MINECO ens ha donat suport per mitjà del programa Horizonte PYME. I l'Obra Social "la Caixa" ens ha finançat amb el seu programa d'emprenedoria social. Actualment estem en fase de cerca d'inversió per a poder créixer i fer el salt internacional.
Amb quin suport compteu com a col·laboradors?
Col·laborem activament amb diferents centres de recerca i universitats, com la UOC, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i el Centre de Visió per Computador. D'aquesta manera dotem les nostres solucions de la darrera tecnologia. També col·laborem amb diferents institucions sanitàries, com ara l'Hospital Infantil de Sant Joan de Déu, l'Hospital Parc Taulí, l'Hospital Niño Jesús, el Servei Balear de Salut i la Fundació Althaia. Aquestes col·laboracions ens serveixen per a validar les nostres solucions i per a desenvolupar-ne de noves. Tenim com a clients grans asseguradores com DKV i clíniques privades com ITA o Quirón. I tenim acords per a comercialitzar les nostres solucions amb empreses com COSTAISA i ADI-UK.
Com funciona TCApp?
Amb l'app els pacients poden fer tots els registres que els demana la teràpia d'una manera fàcil, divertida i intuïtiva. Aquests registres viatgen en temps real a una plataforma web a la qual té accés el terapeuta, que en aquesta plataforma pot visualitzar tota la informació parametritzada. A més, el sistema els permet comunicar-se en temps real i processa les dades per a ajudar el terapeuta a prendre decisions.
Quantes baixades té i qui se la baixa?
La fan servir més de 1.000 pacients i anem creixent cada mes. L'app és una eina d'ús amb prescripció d'un professional sanitari, de manera que només es pot fer servir si el terapeuta hi dóna accés. Fins ara el retorn (feedback) dels usuaris és molt positiu. Els pacients fan més registres i se senten més acompanyats, i així l'estrès i l'ansietat es redueixen. D'altra banda, els terapeutes tenen més informació i poden fer una teràpia de més qualitat.
Heu treballat amb pacients amb trastorns alimentaris. Voleu ampliar el camp a altres tipus de malalties?
Sí, actualment virem l'app al tractament de l'obesitat i el sobrepès, i tenim sobre la taula diferents projectes per a dedicar-nos a altres patologies, com els trastorns psicòtics, el tabaquisme o l'ansietat/depressió.
Com es pot provar un producte amb un «usuari» tan delicat com un pacient i un client tan burocratitzat com el sector sanitari?
Això és un punt delicat. Per a fer tots els tests hem hagut de passar tots els protocols d'un assaig clínic involucrant-hi comitès d'ètica, científics i consentiments informats. En el sector de la salut tot és molt lent i burocratitzat. Nosaltres entrem amb una tecnologia rupturista que encara no és normalitzada i tot es complica encara més.
Has aconseguit el reconeixement del MIT com a innovadora de menys de trenta-cinc anys.
La MIT Technology Review premia els innovadors menors de trenta-cinc anys per la seva carrera professional i pel seu projecte d'emprenedoria. En aquest sentit, obren una convocatòria anual de propostes i aquest any vaig tenir l'honor de ser una de les deu triades entre més de tres-centes sol·licituds.