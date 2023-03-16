Las diez titulaciones que durante el año 2015 han superado positivamente las evaluaciones externas de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, la AQU Cataluña, son:

Tal y como marca la ley, deben pasar seis años, en el caso de los grados, y cuatro, en el de los másteres universitarios, para que las titulaciones que ya son oficiales tengan que ser evaluadas de nuevo por la AQU, paso previo para conseguir la renovación de la acreditación.



Esta renovación de la acreditación certifica la calidad de la formación que ofrece la UOC y permite que las titulaciones sigan figurando en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) y, por lo tanto, que quede renovada su validez en el contexto europeo.





Este año, 2016, siete titulaciones más son evaluadas



Durante el primer trimestre del año, el Comité de Evaluación Externa (CAE) de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) visitará la UOC para evaluar siete titulaciones más que se encuentran en proceso de acreditación, que son:



¿Cómo funciona la evaluación externa?



Durante la visita de los evaluadores, la UOC les programa varias reuniones con estudiantes, graduados, profesorado, profesores colaboradores, tutores, empleadores y dirección académica, para poder contrastar los diferentes apartados del autoinforme que fue entregado a la AQU en el mes de septiembre y profundizar en ellos.





Toda la oferta de la UOC ya es oficial



Las titulaciones que ofrece la UOC son oficiales y están adaptadas al espacio europeo de educación superior. Además, están avaladas por la agencia de calidad AQU, lo que asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos por el sistema universitario europeo.



Es el Consejo de Ministros quien establece el carácter oficial de los títulos universitarios y ordena que se incluyan en el RUCT. Los 24 grados y 38 másteres universitarios que ofrece este curso la UOC son oficiales y están registrados en él.