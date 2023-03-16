Diez titulaciones de la UOC renuevan la acreditación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU)Por primera vez en la UOC se ha cumplido el proceso de acreditación de diez titulaciones, lo que garantiza la calidad de la formación de acuerdo con los estándares de calidad europeos. La acreditación es la última fase del proceso de verificación de una titulación e implica la reafirmación del título oficialmente y confirma que se han conseguido los estándares de calidad de la ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).
Las diez titulaciones que durante el año 2015 han superado positivamente las evaluaciones externas de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, la AQU Cataluña, son:
- Grado de Derecho
- Grado de Criminología
- Máster universitario de Análisis político
- Máster universitario de Fiscalidad
- Grado de Ingeniería Informática
- Grado de Multimedia
- Grado de Tecnologías de la Telecomunicación
- Máster universitario de Aplicaciones multimedia: diseño y desarrollo de smartcontent
- Máster universitario de Ingeniería informática
- Máster interuniversitario de Formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas (espec. de Inglés, Ciencias naturales, Formación y orientación laboral, y Orientación educativa) (con la UPF)
Tal y como marca la ley, deben pasar seis años, en el caso de los grados, y cuatro, en el de los másteres universitarios, para que las titulaciones que ya son oficiales tengan que ser evaluadas de nuevo por la AQU, paso previo para conseguir la renovación de la acreditación.
Esta renovación de la acreditación certifica la calidad de la formación que ofrece la UOC y permite que las titulaciones sigan figurando en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) y, por lo tanto, que quede renovada su validez en el contexto europeo.
Este año, 2016, siete titulaciones más son evaluadas
Durante el primer trimestre del año, el Comité de Evaluación Externa (CAE) de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) visitará la UOC para evaluar siete titulaciones más que se encuentran en proceso de acreditación, que son:
- Grado de Psicología
- Grado de Humanidades
- Grado de Lengua y Literatura Catalanas
- Máster universitario de Humanidades: arte, literatura y cultura contemporáneas
- Máster universitario de Abogacía
- Máster universitario de Nutrición y salud
- Máster universitario de Derechos humanos, democracia y globalización
¿Cómo funciona la evaluación externa?
Durante la visita de los evaluadores, la UOC les programa varias reuniones con estudiantes, graduados, profesorado, profesores colaboradores, tutores, empleadores y dirección académica, para poder contrastar los diferentes apartados del autoinforme que fue entregado a la AQU en el mes de septiembre y profundizar en ellos.
Toda la oferta de la UOC ya es oficial
Las titulaciones que ofrece la UOC son oficiales y están adaptadas al espacio europeo de educación superior. Además, están avaladas por la agencia de calidad AQU, lo que asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos por el sistema universitario europeo.
Es el Consejo de Ministros quien establece el carácter oficial de los títulos universitarios y ordena que se incluyan en el RUCT. Los 24 grados y 38 másteres universitarios que ofrece este curso la UOC son oficiales y están registrados en él.