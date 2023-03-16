Deu titulacions de la UOC renoven l'acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)Per primera vegada a la UOC s'ha acomplert el procés d'acreditació de deu titulacions, fet que garanteix la qualitat de la formació d'acord amb els estàndards de qualitat europeus. L'acreditació és la darrera fase del procés de verificació d'una titulació i implica la reafirmació del títol oficialment i confirma que s'han assolit els estàndards de qualitat de l'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).
Les deu titulacions que durant el 2015 han superat positivament les avaluacions externes de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'AQU Catalunya, són:
- Grau de Dret
- Grau de Criminologia
- Màster universitari d'Anàlisi política
- Màster universitari de Fiscalitat
- Grau d'Enginyeria Informàtica
- Grau de Multimèdia
- Grau de Tecnologies de la Telecomunicació
- Màster universitari d'Aplicacions multimèdia: disseny i desenvolupament de smartcontent
- Màster universitari d'Enginyeria informàtica
- Màster interuniversitari de Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (espec. d'Anglès, Ciències naturals, Formació i orientació laboral, i Orientació educativa) (amb la UPF)
Tal com marca la llei, han de passar sis anys, en el cas dels graus, i quatre, en el dels màsters universitaris, perquè les titulacions que ja són oficials hagin de tornar a ser avaluades per l'AQU, pas previ per a aconseguir la renovació de l'acreditació.
Aquesta renovació de l'acreditació certifica la qualitat de la formació que ofereix la UOC i permet que les titulacions continuïn figurant en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) i, per tant, que quedi renovada la seva validesa en el context europeu.
Aquest any, 2016, set titulacions més són avaluades
Durant el primer trimestre de l'any, el Comitè d'Avaluació Externa (CAE) de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) visitarà la UOC per avaluar set titulacions més que estan en procés d'acreditació, que són:
- Grau de Psicologia
- Grau d'Humanitats
- Grau de Llengua i Literatura Catalanes
- Màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies
- Màster universitari d'Advocacia
- Màster universitari de Nutrició i salut
- Màster universitari de Drets humans, democràcia i globalització
Com funciona l'avaluació externa?
Durant la visita dels avaluadors, la UOC els programa diverses reunions amb estudiants, graduats, professorat, professors col·laboradors, tutors, ocupadors i direcció acadèmica, per a poder contrastar i aprofundir els diferents apartats de l'autoinforme que va ser lliurat a l'AQU al mes de setembre.
Tota l'oferta de la UOC ja és oficial
Les titulacions que ofereix la UOC són oficials i adaptades a l'espai europeu d'ensenyament superior. A més, són avalades per l'agència de qualitat AQU, cosa que n'assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.
És el Consell de Ministres qui estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena que s'incloguin en el RUCT. Els 24 graus i 38 màsters universitaris que ofereix aquest curs la UOC són oficials i hi són registrats.