Esta competición constará de dos fases:

La clasificatoria previa, en marzo, en la que los participantes de una misma universidad competirán en línea para clasificarse y representar así su universidad en el Campeonato de Cataluña Universitario (un equipo de League of Legends y dos jugadores de Hearthstone por universidad).

La competición en sí, que se disputará en abril de manera presencial en el Elite Gaming Center Barcelona que primero celebrará una fase de grupos el 15 de abril y al día siguiente las finales, donde se decidirán los campeones universitarios de Cataluña.

Para participar, el único requisito que se debe cumplir es estar cursando estudios en cualquiera de las doce universidades de Cataluña o ser personal docente o de administración (PDI y PAS). Las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el 29 de febrero.



Ganarse la vida jugando

Los deportes electrónicos son un fenómeno basado en la competición profesional de videojuegos en línea a escala mundial. Las cuotas de seguimiento de esta disciplina deportiva están alcanzando niveles equivalentes a los de los deportes tradicionales en todo el mundo. Los campeonatos se disputan entre equipos o jugadores individuales, llamados gamers, especializados en un determinado videojuego.

Como los deportistas de élite, tienen patrocinadores, entrenan diariamente con entrenadores profesionales y compiten en torneos que llenarían estadios reales de fútbol y que se retransmiten a través de plataformas de vídeo en línea para millones de espectadores. Y como profesionales, ingresan grandes cantidades de dinero por sus clasificaciones, derechos de imagen, premios obtenidos, etc.

Gran parte de la responsabilidad de este fenómeno recae en la industria que han generado en los últimos años las empresas de videojuegos. Las grandes marcas como Electronic Esports League (ESL) o los grandes desarrolladores de videojuegos como Riot (League of Legends), Blizzard (Starcraft, Hearthstone o Heroes of the Storm) o Activision (Call of Duty) han organizado torneos y ligas para explotar sus productos mediáticos y generar expectación, como ocurre con los deportes tradicionales.

Con 200.000 jugadores registrados, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) es la competición de deportes electrónicos de referencia en España.

El Elite Gaming Center es la primera franquicia de centros de alto rendimiento en España, un lugar único dedicado a los videojuegos competitivos donde los jugadores encontrarán ordenadores de última generación y las mejores instalaciones para disfrutar de los deportes electrónicos de manera profesional.



La UOC coordina los 31.° Campeonatos de Cataluña Universitarios

Los Campeonatos de Cataluña Universitarios son un evento de larga tradición y repercusión estudiantil que ya han llegado a su 31.ª edición. Los diferentes servicios de deportes de las universidades son los encargados de organizar los campeonatos, por lo que fomentan la actividad deportiva en las universidades y facilitan la compaginación de la vida académica y deportiva.

Durante cuatro meses, 108 equipos de las diferentes universidades catalanas competirán en las disciplinas de baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, rugby, fútbol 7 femenino y fútbol 11 masculino. En la edición anterior participaron más de 5.500 personas.



ECU fomenta el deporte en las universidades

Esport Català Universitari (ECU) es el ente que agrupa a todas las universidades catalanas y desde donde se coordinan los Campeonatos de Cataluña Universitarios. Su objetivo es fomentar la práctica deportiva entre los miembros de las comunidades de las universidades catalanas (estudiantes, personal docente e investigador, PDI, y personal de administración y servicios, PAS).

Para ello organiza competiciones deportivas y promueve los valores y el espíritu deportivo de sus participantes. La coordinación de los campeonatos es rotatoria: cada curso lo asume una universidad diferente. Este año es el turno de la UOC.