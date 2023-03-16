Les universitats catalanes competiran per primer cop en esports electrònics

Les universitats catalanes competiran per primer cop en esports electrònicsL'Esport Català Universitari (ECU) organitza el primer Campionat de Catalunya Universitari dels videojocs en línia League of Legends i Hearthstone, juntament amb la Liga de Videojuegos Profesional i Elite Gaming Center. Els Campionats de Catalunya Universitaris, que enguany coordina la UOC i en què participen més de cent equips de les dotze universitats catalanes, s'afegeixen per primera vegada als esports electrònics, un fenomen basat en la competició professional i en línia de videojocs a escala mundial.
Aquesta competició constarà de dues fases:
-
La classificatòria prèvia, al març, en què els participants d'una mateixa universitat competiran en línia per classificar-se i representar la seva universitat al Campionat de Catalunya Universitari (un equip de League of Legends i dos jugadors de Hearthstone per universitat).
- La competició en si, que es jugarà a l'abril presencialment a l'Elite Gaming Center Barcelona i constarà d'una fase de grups el 15 d'abril i les finals l'endemà, que decidiran els campions universitaris de Catalunya.
Per a participar-hi, l'únic requisit que s'ha de complir és estar cursant estudis en qualsevol de les dotze universitats de Catalunya o ser-ne personal docent o d'administració (PDI i PAS). Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran el 29 de febrer.
Guanyar-se la vida jugant
Els esports electrònics són un fenomen basat en la competició professional de videojocs en línia a escala mundial. Les quotes de seguiment d'aquesta disciplina esportiva assoleixen nivells equivalents als dels esports tradicionals arreu del món. Els campionats es disputen entre equips o jugadors individuals, anomenats gamers, especialitzats en un determinat videojoc.
Com els esportistes d'elit, tenen patrocinadors, s'entrenen diàriament amb entrenadors professionals i competeixen en tornejos que omplirien estadis reals de futbol i que es retransmeten per mitjà de plataformes de vídeo en línia per a milions d'espectadors. I, com a professionals, ingressen grans quantitats de diners per les seves classificacions, drets d'imatge, premis obtinguts, etc.
Gran part de la responsabilitat d'aquest fenomen recau en la indústria que han generat els últims anys les empreses de videojocs. Les grans marques com Electronic Esports League (ESL) o els grans desenvolupadors de videojocs com Riot (League of Legends), Blizzard (Starcraft, Hearthstone o Heroes of the Storm) o Activision (Call of Duty) han organitzat tornejos i lligues per a explotar els seus productes mediàtics i generar expectació, com passa amb els esports tradicionals.
Amb 200.000 jugadors registrats, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) és la competició d'esports electrònics de referència a l'Estat espanyol.
L'Elite Gaming Center és la primera franquícia de centres d'alt rendiment a Espanya, un indret únic dedicat als videojocs competitius on els jugadors trobaran ordinadors d'última generació i les millors instal·lacions per a gaudir dels esports electrònics professionalment.
La UOC coordina els 31ns. Campionats de Catalunya Universitaris
Els Campionats de Catalunya Universitaris són un esdeveniment de llarga tradició i repercussió estudiantil que ja ha arribat a la 31a. edició. Els diferents serveis d'esports de les universitats són els encarregats d'organitzar els Campionats, de manera que fomenten l'activitat esportiva a les universitats i faciliten la compaginació de la vida acadèmica i esportiva.
Durant quatre mesos, 108 equips de les diferents universitats catalanes competiran en les disciplines de bàsquet, handbol, futbol sala, voleibol, rugbi, futbol 7 femení i futbol 11 masculí. En l'edició anterior hi van participar més de 5.500 persones.
L'ECU fomenta l'esport a les universitats
L'Esport Català Universitari (ECU) és l'ens que agrupa totes les universitats catalanes i des d'on es coordinen els Campionats de Catalunya Universitaris. El seu objectiu és fomentar la pràctica esportiva entre els membres de les comunitats de les universitats catalanes (estudiants, personal docent i investigador, PDI, i personal d'administració i serveis, PAS).
Per això organitza competicions esportives i promou els valors i l'esperit esportiu dels seus participants. La coordinació dels campionats és rotatòria: cada curs l'assumeix una universitat diferent. Enguany toca a la UOC.