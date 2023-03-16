Las últimas novedades en móviles que llegan al Mobile World Congress

Pantallas con resolución 4 K y curvadas



Las pantallas actuales con resolución Quad HD parece que han llegado al límite de la calidad realmente apreciable para el ojo humano. A pesar de ello, hay fabricantes de móviles que apuestan por una resolución mayor: «El objetivo es hacer dispositivos compatibles con otros sistemas que tienen necesidades de estas características, como es el caso de la realidad virtual», apunta el profesor de la UOC. Sony, con el modelo Xperia Z5 premium, ha sido el primero en lanzar un teléfono inteligente de pantalla 4 K.



La forma y el material de las pantallas también evolucionan. Samsung, por ejemplo, ha incorporado, con el Galaxy Galaxy Note Edge, un lateral curvado que permite ver notificaciones y acceder de manera más directa a ciertas aplicaciones.





Cámaras: la calidad más allá de los megapíxeles



Las firmas de móviles ponen cada vez más atención en el tamaño del sensor, la velocidad del enfoque, el autoenfoque y el procesamiento de la imagen, «factores mucho más determinantes en la calidad de la fotografía que el número de megapíxeles», aclara el experto. Móviles de alta gama como LG G4, iPhone 6sPlus o Galaxy S6 Edge Plus consiguen reunir de manera bastante equilibrada todas estas características.



Para los usuarios que buscan un mejor procesamiento de las imágenes, móviles como LG G4 o el Galaxay S6 Edge permiten tomar fotos en formato RAW. Esto, explica Garrigues, permite mejorar el revelado y el procesamiento de las imágenes a formato jpeg.



En cuanto a la cantidad de magapíxeles, los teléfonos inteligentes de gama alta se mueven con una resolución alrededor de los 15 megapíxeles, excepto el Xperia Z5, que ha llegado a los 23 megapíxeles.



Y la evolución de las cámaras no termina aquí. «Corre el rumor de que el Huawei P9, todavía pendiente de salir al mercado, podría incorporar una cámara de doble óptica, tecnología que permitiría la grabación de vídeo en 3D», explica Garrigues.





Procesadores más pequeños y más potentes



El diseño de los terminales cada vez más fino es uno de los motivos que obliga a empequeñecer cada vez más los chips. Si hoy en día tienen una medida de entre 14 y 16 nanómetros, se prevé que en 2018 lleguen a los 7 y en 2020 a los 5 nanómetros, y todo esto con una capacidad de rendimiento mucho mejor. «Se comenta que por el ritmo de numeración que lleva Apple, el iPhone 9 seguramente ya incorporará la medida más pequeña de 5 nanómetros», avanza el profesor de la UOC.



La evolución de los procesadores permitirá que «las apps se carguen más rápidamente, que se puedan visualizar colecciones grandes de fotos y videos sin pequeños retrasos, que las animaciones y videos de alta calidad se reproduzcan siempre fluidamente sin lapsos, y sobre todo, que los juegos que piden más rendimiento al teléfono se puedan ejecutar sin la más mínima sacudida», añade.





Memoria RAM de 6 GB



La memoria actual de varios móviles es de 4 GB de RAM, pero en el próximo Mobile World Congress parece que se descubrirán modelos con capacidad de hasta 6 GB. Las apuestas apuntan a que el Huawei P9 será uno de ellos, y hasta hace poco también se decía del Galaxy S7, aunque las últimas noticias que corren lo desmienten y se quedará en las 4 GB.





Baterías de carga ultrarrápida



El sueño de todos los usuarios es olvidarse de cargar el móvil. Garrigues explica que «la comunidad científica está haciendo esfuerzos desde hace tiempo en hacer baterías de carga más rápida y de vida útil más prolongada». Según las últimas noticias, el modelo Galaxy S7 de la marca coreana Samsung incorporó un sistema de carga ultrarrápida capaz de llevar su batería del 0 % al 80 % en 30 minutos.



Lo ideal, sin embargo, sería no tener que cargar nunca la batería o destinar a ello muchos menos minutos. En este sentido, parece que este hito está más cerca: «unos investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur), por ejemplo, han desarrollado tecnologías que podrían permitir cargar la batería al 70 % en tan solo 2 minutos y que tendrían una vida útil de unos 20 años», apunta el experto.