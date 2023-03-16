Les últimes novetats en mòbils que arriben al Mobile World Congress

Les últimes novetats en mòbils que arriben al Mobile World CongressD'aquí una setmana començarà el Mobile World Congress. L'expectació sobre les novetats de tecnologia mòbil és màxima. Quines pantalles noves vénen? En què han evolucionat les càmeres? Podrem deixar de pensar a carregar el mòbil? El gener passat, en el Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, es van avançar algunes novetats, i d'altres s'han anat filtrant per la xarxa. Per a tots els fans del món dels telèfons intel·ligents (smartphones), Carles Garrigues, expert en tecnologia mòbil de la UOC, explica quines són les últimes tendències.
Pantalles de resolució 4 K i corbades
Les pantalles actuals de resolució Quad HD sembla que han arribat al límit de la qualitat realment apreciable per a l'ull humà. Tot i així, hi ha fabricants de mòbils que aposten per més resolució: «L'objectiu és fer dispositius compatibles amb altres sistemes que tenen necessitats d'aquestes característiques, com és el cas de la realitat virtual», apunta aquest professor de la UOC. Sony, amb el model Xperia Z5 premium, ha estat el primer a llançar un telèfon intel·ligent de pantalla 4 K.
La forma i el material de les pantalles també evolucionen. Samsung, per exemple, ha incorporat, amb el Galaxy Galaxy Note Edge, un lateral corbat que permet veure notificacions i accedir més directament a certes aplicacions.
Càmeres: la qualitat més enllà dels megapíxels
Les firmes de mòbils posen cada cop més atenció a la mida del sensor, la velocitat de l'enfocament, l'autoenfocament i el processament de la imatge, «factors molt més determinants en la qualitat de la fotografia que no pas el nombre de megapíxels», aclareix aquest expert. Mòbils de gamma alta com LG G4, iPhone 6sPlus o Galaxy S6 Edge Plus aconsegueixen reunir força equilibradament totes aquestes característiques.
Per als usuaris que busquen un processament més bo de les imatges, mòbils com LG G4 o el Galaxay S6 Edge permeten fer fotos en format RAW. Això, explica Garrigues, permet millorar el revelatge i el processament de les imatges a format jpeg.
Pel que fa a la quantitat de magapíxels, els smartphones de gamma alta es mouen amb una resolució al voltant de 15 megapíxels, excepte l'Xperia Z5, que ha arribat a 23 megapíxels.
I l'evolució de les càmeres no acaba aquí. «Corre el rumor que el Huawei P9, encara pendent de sortir al mercat, podria incorporar una càmera d'òptica doble, tecnologia que permetria l'enregistrament de vídeo en 3D», explica Garrigues.
Processadors més petits i més potents
El disseny dels terminals cada vegada més fi és un dels motius que obliga a empetitir cada vegada més els xips. Si avui dia tenen una mida d'entre 14 i 16 nanòmetres, es preveu que el 2018 arribin a 7 i el 2020 a 5 nanòmetres, i tot això amb una capacitat de rendiment molt millor. «Es comenta que pel ritme de numeració a què va Apple, l'iPhone 9 segurament ja incorporarà la mida més petita de 5 nanòmetres», avança aquest professor de la UOC.
L'evolució dels processadors permetrà que «les apps es carreguin més ràpidament, que es puguin visualitzar col·leccions grans de fotos i vídeos sense petits retards, que les animacions i vídeos d'alta qualitat es reprodueixin sempre fluidament sense lapses, i sobretot, que els jocs que demanen més rendiment al telèfon es puguin executar sense la més mínima batzegada».
Memòria RAM de 6 GB
La memòria actual de diversos mòbils és de 4 GB de RAM, però en el pròxim Mobile World Congress sembla que es descobriran models amb capacitat de fins a 6 GB. Les apostes apunten que el Huawei P9 en serà un, i fins fa poc també es deia del Galaxy S7, encara que les darreres notícies que corren ho desmenteixen i es quedarà en les 4 GB.
Bateries de càrrega ultraràpida
El somni de tots els usuaris és deixar de pensar a carregar el mòbil. Garrigues explica que «la comunitat científica està fent esforços des de fa temps en fer bateries de càrrega més ràpida i de vida útil més llarga». Segons les últimes notícies, el model Galaxy S7 de la marca coreana Samsung incorporà un sistema de càrrega ultraràpida capaç de portar la seva bateria del 0% al 80% en 30 minuts.
L'ideal, però, seria no haver de carregar mai la bateria o destinar-hi molts menys minuts. En aquest sentit, sembla que aquesta fita és més a prop: «uns investigadors de la Universitat Tecnològica de Nanyang (Singapur), per exemple, han desenvolupat tecnologies que podrien permetre carregar la bateria al 70% en tan sols 2 minuts i que tindrien una vida útil d'uns 20 anys», apunta aquest expert.