La UOC estrecha lazos en las Baleares

Además, por la tarde, el rector firmará acuerdos de colaboración con la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de las Islas Baleares (GCIB), la Federación de Servicios Públicos de la UGT de las Islas Baleares (FSP-UGT Islas Baleares), el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de las Islas Baleares y el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de las Islas Baleares (CEESIB). La firma de estos convenios tendrá lugar en la sede de CaixaForum Palma (plaça de Weyler, 3).



Como colofón, se celebrará una cena de toda la comunidad universitaria de la UOC de las islas Baleares, que incluye estudiantes, graduados y profesores, que también tendrá lugar en el restaurante de CaixaForum Palma.



Acompañará al rector la delegada de la UOC en las islas Baleares, Fanny Galve.





La UOC en las islas Baleares



Este curso, 776 ciudadanos de Palma estudian en la UOC, y 1.942 en total en las islas Baleares. Además, 2.600 personas ya se han graduado.



La UOC, a pesar de ser universidad virtual, tiene también presencia física en las Baleares para ofrecer un servicio global a su comunidad y a los futuros estudiantes. Concretamente, tiene puntos territoriales en Manacor (en el Centro Universitario de Manacor), en Ciutadella de Menorca (en la Casa de Cultura) y en las islas Pitiüses (en la Oficina de la Juventud), y cuenta con el apoyo y la colaboración de los ayuntamientos locales.