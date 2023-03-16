La UOC estreny llaços a les Balears

La UOC estreny llaços a les BalearsEl rector de la UOC, Josep A. Planell, viatja a Mallorca per a enfortir els llaços amb les institucions més rellevants de l'illa. En aquesta línia, es reunirà aquest dijous, 18 de febrer, amb el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; el conseller d'Educació i Universitats, Martí March, i el batle de Palma, José Hila.
A més, al vespre, el rector signarà acords de col·laboració amb l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears (GCIB), la Federació de Serveis Públics de la UGT de les Illes Balears (FSP-UGT Illes Balears), el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de les Illes Balears i el Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de les Illes Balears (CEESIB). La signatura d'aquests convenis tindrà lloc a la seu de CaixaForum Palma (plaça de Weyler, 3).
Com a colofó, hi haurà un sopar de tota la comunitat universitària de la UOC de les illes Balears, que inclou estudiants, graduats i professors, que també es farà al restaurant de CaixaForum Palma.
Acompanyarà el rector la delegada de la UOC a les illes Balears, Fanny Galve.
La UOC a les illes Balears
Aquest curs, 776 ciutadans de Palma estudien a la UOC, i 1.942 a totes les illes Balears. A més, 2.600 persones ja s'hi han graduat.
La UOC, tot i ser universitat virtual, també té presència física a les Balears per a oferir un servei global a la seva comunitat i als futurs estudiants. Concretament, té punts territorials a Manacor (al Centre Universitari de Manacor), a Ciutadella de Menorca (a la Casa de Cultura) i a les illes Pitiüses (a l'Oficina de la Joventut), i compta amb el suport i la col·laboració dels ajuntaments locals.