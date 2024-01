La UOC amplía presencia territorial en el País Valenciano

La alcaldesa Miralles se ha mostrado muy satisfecha de poder ofrecer este nuevo servicio, que «entra en los proyectos del equipo de gobierno de dar recursos educativos a los ciudadanos». Miralles ha añadido: «No queremos quedarnos aquí, sino que pensamos que es importante establecer una relación fuerte entre las dos instituciones de cara a poder ofrecer el máximo de servicios a la ciudadanía».



Por su parte, el concejal de Cultura ha destacado que, «en un momento en que muchos estudiantes no pueden o no quieren desplazarse para estudiar en las universidades, es importante tener la oportunidad de hacerlo desde casa». «Desde la Administración», ha dicho Barberà, «queremos facilitar la vida a los ciudadanos y acercarles este servicio. Ahora tendremos más cerca la única universidad virtual donde, además, podemos estudiar en valenciano».



El director de la Red Territorial de la UOC, Toni Romero, ha señalado que, «a pesar de que la UOC es una universidad en línea que funciona con las tecnologías de la información y la comunicación, también tiene la voluntad de estar presente en el territorio donde hay estudiantes y participar en la vida ciudadana. Así podemos atender de manera más personal tanto a los estudiantes como a las personas interesadas en emprender estudios. También es una buena forma de establecer vínculos con las instituciones locales y buscar posibles colaboraciones».



Para la delegada territorial de la UOC, Teresa Nielles, «el Punto UOC dará servicio no solo a Benicarló y comarca sino también a las comarcas vecinas». «Lo importante, ahora al principio, será dar a conocer la universidad y hacer llegar a la población la importancia de poder estudiar a distancia. Hemos venido a sumarnos a otras opciones de aprendizaje y a colaborar con otras actividades». En este sentido, Nielles ha recordado que el próximo 28 de abril se ha organizado un seminario abierto a la ciudadanía en torno al TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad), que tendrá lugar en Vinaròs.





La UOC en el País Valenciano



Con este punto UOC de Benicarló, se amplía la presencia territorial de la UOC en el País Valenciano, donde actualmente hay sede en las ciudades de Valencia y Vila-real y un punto UOC en la población de Sueca. En este momento, un total de 71 estudiantes del Baix Maestrat están matriculados en la UOC, mientras que 114 ya se han graduado. Entre los estudiantes, la mayoría son de Benicarló y Vinaròs.