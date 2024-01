La UOC amplia presència territorial al País Valencià

L'alcaldessa Miralles s'ha mostrat molt satisfeta de poder oferir aquest nou servei, que «entra en els projectes de l'equip de govern de donar recursos educatius als ciutadans». Miralles ha afegit: «No ens volem quedar aquí, sinó que pensem que és important establir una relació forta entre aquestes dos institucions amb vista a poder oferir el màxim de serveis a la ciutadania».



Per la seva banda, el regidor de Cultura ha destacat que, «en un moment en què molts estudiants no poden o no volen desplaçar-se per estudiar a les universitats, és important tindre l'oportunitat de fer-ho des de casa». «Des de l'Administració», ha dit Barberà, «volem facilitar la vida als ciutadans i acostar-los aquest servei. Ara tindrem més a prop l'única universitat virtual on, a més, podem estudiar en valencià».



El director de la Xarxa Territorial de la UOC, Toni Romero, ha assenyalat que, «tot i que la UOC és una universitat en línia que funciona amb les tecnologies de la informació i la comunicació, també té la voluntat de ser present al territori on hi ha estudiants i participar en la vida ciutadana. Així podem atendre d'una manera més personal tant els estudiants com les persones interessades a emprendre-hi estudis. També és una bona manera d'establir lligams amb les institucions locals i buscar possibles col·laboracions».



Per a la delegada territorial de la UOC, Teresa Nielles, «el Punt UOC donarà servei no solament a Benicarló i comarca sinó també a les comarques veïnes». «La cosa important, ara al principi, serà donar a conèixer la Universitat i fer arribar a la població la importància de poder estudiar a distància. Hem vingut a afegir-nos a altres opcions d'aprenentatge i a col·laborar amb altres activitats». En aquest sentit, Nielles ha recordat que el dia 28 d'abril s'ha organitzat un seminari obert a la ciutadania entorn del TDAH (trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat), que tindrà lloc a Vinaròs.





La UOC al País Valencià



Amb aquest punt UOC de Benicarló, s'amplia la presència territorial de la UOC al País Valencià, on actualment hi ha seu a les ciutats de València i Vila-real i un punt UOC a la població de Sueca. En aquest moment, hi ha un total de 71 estudiants del Baix Maestrat matriculats a la UOC, mentre que 114 ja s'hi han graduat. Entre els estudiants, la majoria són de Benicarló i Vinaròs.